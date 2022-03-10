高考二級僑務行政等3類科　2024年起英檢納應考資格

▲考試院會拍板高考二級僑務行政等3類科，2024年起英檢納應考資格。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

考試院10日表示，為落實雙語國家政策，考試院會修正公務人員高等考試二級考試僑務行政、文化行政、新聞等3類科，將英語能力檢定納入應考資格，2024年起應考人須在報名期間前3年內通過英檢，且成績達歐洲語言學習教學評量共同參考架構一定等級，才可應考。

考試院10日發布新聞稿說明，考試院會通過修正公務人員高等考試二級考試僑務行政、文化行政、新聞等3類科，將英語能力檢定納入應考資格；建築工程類科修正應試專業科目；普通科目國文刪除列考公文及測驗，並自2024年考試適用。

考試院表示，為落實雙語國家政策，從考選端鼓勵及要求應考人強化英語實力，已在2021年6月修正發布「公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則」，針對高考三級業務涉外性較高之類科，增訂通過英語能力檢定為應考資格條件。

考試院指出，考量高考二級的應考資格學歷條件為碩士學位，及格人員取得的任用職等為薦任第七職等，均較高考三級為高，因此業務涉外性高的類科應考人，也應具備一定程度的英語能力，始顯衡平。

考試院說明，草案明定自2024年1月1日起，僑務行政、文化行政及新聞等3類科的應考人，須於報名期間前3年內曾通過全民英檢、多益、托福、劍橋五級英語認證、劍橋領思職場英語測驗、劍橋領思實用英語測驗、雅思國際英語測驗及外語能力測驗等8種之一英語檢定測驗，且成績達歐洲語言學習教學評量共同參考架構一定等級，才可應考。

考試院也說，因應《住宅法》制定公布，「國民住宅條例」配合廢止，因此修正建築工程類科應試專業科目三「營建法規」內容，不再列考國民住宅條例。考量公文寫作能力宜經由實作學習與精進，且本考試應考人均為碩士學歷，應已具相當程度的語言理解及應用等能力，各類科普通科目國文刪除列考公文及測驗。