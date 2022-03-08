同天「趕場」對3仇家撒冥紙丟雞蛋　修車工判拘還要賠錢

▲高雄王姓男子因細故跑到3人家中撒冥紙丟雞蛋，被3人提告後要罰拘役、又要賠錢。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名王姓男子因為與鍾姓、葉姓、李姓男子有糾紛，獨自1人連跑3人住處撒冥紙、丟雞蛋，以此恐嚇威脅，王男挨告後，去年先被依恐嚇罪判拘役30日，可易科罰金，3人再各自對王男提起民事賠償20萬元，王向法院哀求金額過高付不出來，近日簡易庭再判王應賠償3人各2萬元較合理，仍可上訴。

高雄一名在修車廠工作的王姓男子因與在螺絲工廠工作的鐘男、葉男、李男有嫌隙，在2020年8月6日凌晨4點多開始，自己1人跑到3人各自位於岡山的住處門口丟雞蛋、撒冥紙，同1天內「連趕3場」，發洩心中不滿，受害3人覺得生命、身體安全受到恐嚇危害，報警並對王男提告。橋頭地院去年4月判王犯恐嚇罪，共3罪應執行拘役30日，可易科罰金。

而鐘男等3人表示因王男脫序行為，已造成精神上莫大的痛苦與畏懼，再各自對王提起民事求償各20萬，王男應訊時對於他撒冥紙、丟雞蛋的行為不爭執，但向法官求情共60萬的賠償金額太高、他無力償還。

岡山簡易庭審酌王男在修車廠工作、名下財產等因素，判王男各賠償3人2萬元較為適當，全案可上訴。