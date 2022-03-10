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社會 社會焦點 保障人權

詭異畫面曝！罹慢性病清潔婦突癱　逆騎50ｍ衝路口遭超跑撞死

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市9日發生死亡車禍，一名清潔婦林楊姓婦人下班返家途中，於市政北二路往朝富路方向一路逆向騎車騎50公尺，突衝出路口遭一台瑪莎拉蒂三叉戟Trade Turismo從側面撞上，清潔婦當場倒地不起，送醫後不治。撞擊畫面遭另一台車行車紀錄器拍下，清潔婦像是失去意識般、整個人往下滑，隨後拉扯龍頭導致機車轉往車道，遭23歲詹姓男子駕駛的瑪莎拉蒂撞飛，留下詭異讓人無法理解的畫面。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲女騎士向突然失去意識，整個人往下滑，機車失控衝向車道。（圖／民眾提供）

根據行車紀錄器畫面顯示，林楊姓婦人於路邊騎車逆向行駛，雙腳離開踏墊垂向地面，接近路口時，林楊婦右腳疑擦到地面，導致整個人彈跳了一下，接著右腳拖行地面、身體幾呈跪姿，接著機車失控右轉進入車道，被詹男駕駛的白色瑪莎拉蒂迎面撞上。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲林楊婦右腳疑擦到地面，導致整個人彈跳了一下 。（圖／民眾提供）

警方調查，林楊姓婦人（65歲）從事清潔工，昨日下午5時許剛下班正要返家，騎車沿市政北二路由朝富路往河南路方向逆向行駛，而與對向自小客發生碰撞。車禍撞擊力道不輕，林楊婦連人帶車被撞飛，造成其當場傷重倒地不起，經送往林新醫院搶救仍於昨晚10時許宣告不治，瑪莎拉蒂駕駛詹男則未受傷，經酒測無酒精反應。

警方表示，死者有慢性疾病，初判肇因為女騎士逆向行駛，瑪莎拉蒂駕駛未注意車前狀況，詳細車禍原因仍須進一步調查。另外，死者騎車失控是操作不當、或是疾病影響，尚待釐清。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼車禍造成瑪莎拉蒂車頭毀損。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

據查，該輛瑪莎拉蒂三叉戟Trade Turismo為2008年出廠，新車要價758萬元，排氣量4244cc，馬力有405匹，極速達295公里，0至100公里加速僅須4.9秒。

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