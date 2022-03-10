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高雄男騎車訪友迷航...路邊無助發抖　里港警送返家

▲里港警分局新南派出所警員雷鴻銘幫助曾男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局新南派出所警員雷鴻銘幫助曾男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市美濃區曾姓男子騎電動單車外出訪友，半夜獨自在高樹鄉舊庄村光復路瑟瑟發抖，里港警分局員警巡邏發現，查覺有異，上前關心，根據他的身分證件得知他住處，以巡邏車載送他返家，告知電動單車放置地點，家人隔天前來遷回，驚呼「怎麼會騎到這種地方!」，頻頻向警方道謝。

▲里港警分局新南派出所警員雷鴻銘幫助曾男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里港警分局新南派出所警員雷鴻銘幫助曾男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

里港警分局新南派出所警員雷鴻銘，於日前擔服防竊巡邏勤務，於凌晨3時許，巡邏至高樹鄉舊庄村光復路上時，看到一名男子扶著電動腳踏車佇立在路邊，深夜寒風細雨讓他一直發抖，雷員查覺有異，立即主動下車關懷。

經雷員了解，得知他姓曾，住在高雄市美濃區，於前一日下午電動單車出來訪友迷路，這 時電動腳踏車也沒電了，所幸身上有帶證件，警方依證件資料查詢其居住地址，將騎電動單車妥適安置後，載送他回到美濃區住處，並告知家屬電動車停放位置。家屬隔天到電動單車停放位置，驚呼「不可思議!怎麼會騎到這種地方!」，向警方一再道謝。

里港分局分局長鄭頴聰呼籲，家中如有身心障礙或高齡長者，應多予關心，避免獨自外出行走，協助配戴印有聯絡方式的手環、飾品或手機號碼，也請民眾發現以上情況者，主動關心並伸出援手幫忙，可撥打110報案專線或陪同走至鄰近的派出所請求協助，幫他們儘速找到回家的路。

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