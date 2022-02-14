發包6件幽靈工程案害中華電信虧1570萬　工程師衝業績搞鬼被訴

▲中華電信蔡姓工程師涉用幽靈標案衝個人業績，造成中華電信1570萬元呆帳損失。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃哲民／台北報導

蔡姓男子7年前在中華電信擔任工程師期間，為求個人業績達標，涉勾結有資金需求的風力發電業者林男，以中華電信名義向林男公司承包6件有名無實的幽靈標案，並預付2751萬餘元給下游包商「過水」回流林男公司，造成中華電信蒙受1570萬元呆帳損失，林男認罪但蔡堅稱無辜，台北地檢署今依《證券交易法》非常規交易等罪嫌起訴2人。

起訴指出，2015年到2016年間，蔡男時任中華電信台北營運處工程師，因負責風電業務而認識台灣風光公司實際林姓負責人，林公司當時急需資金周轉，蔡男則有個人業績壓力，2人涉共謀捏造6件興建風電設施的幽靈標案，由台灣風光招標、中華電信得標，總價2751萬餘元。

林男在帳面上，以台灣風光公司開立遠期支票工程款給中華電信，但蔡男將工程轉包給2家借牌的下游包商，並全額預付工程款「過水」，再以下游包商又把工程轉包給台灣風光公司的名義，把錢匯回給台灣風光，等於假交易、真借貸。

後因台灣風光付不出錢、2家下游包商也沒實際施做標案工程，全案才爆發，造成中華電信仍有1570萬元催收無著。北檢前年（2020年）指揮調查局台北市調查處搜索約談，查出作假標案共7件，但有1件廢標，林男訊後交保100萬元，蔡男因為沒錢，從100萬元降為20萬元才辦妥交保。

蔡男否認為了業績達標而勾結外人舞弊，但林男都認罪，檢方今依《證交法》非常規交易等罪嫌起訴2人，蔡男當時的直屬主管徐姓、楊姓男子與台灣風光公司掛名負責人林姓女子，經查明無涉案證據，3人都獲不起訴處分。