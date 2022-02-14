　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

發包6件幽靈工程案害中華電信虧1570萬　工程師衝業績搞鬼被訴

▲▼（業配）中華電信5G振興購機優惠情境拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲中華電信蔡姓工程師涉用幽靈標案衝個人業績，造成中華電信1570萬元呆帳損失。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃哲民／台北報導

蔡姓男子7年前在中華電信擔任工程師期間，為求個人業績達標，涉勾結有資金需求的風力發電業者林男，以中華電信名義向林男公司承包6件有名無實的幽靈標案，並預付2751萬餘元給下游包商「過水」回流林男公司，造成中華電信蒙受1570萬元呆帳損失，林男認罪但蔡堅稱無辜，台北地檢署今依《證券交易法》非常規交易等罪嫌起訴2人。

起訴指出，2015年到2016年間，蔡男時任中華電信台北營運處工程師，因負責風電業務而認識台灣風光公司實際林姓負責人，林公司當時急需資金周轉，蔡男則有個人業績壓力，2人涉共謀捏造6件興建風電設施的幽靈標案，由台灣風光招標、中華電信得標，總價2751萬餘元。

林男在帳面上，以台灣風光公司開立遠期支票工程款給中華電信，但蔡男將工程轉包給2家借牌的下游包商，並全額預付工程款「過水」，再以下游包商又把工程轉包給台灣風光公司的名義，把錢匯回給台灣風光，等於假交易、真借貸。

後因台灣風光付不出錢、2家下游包商也沒實際施做標案工程，全案才爆發，造成中華電信仍有1570萬元催收無著。北檢前年（2020年）指揮調查局台北市調查處搜索約談，查出作假標案共7件，但有1件廢標，林男訊後交保100萬元，蔡男因為沒錢，從100萬元降為20萬元才辦妥交保。

蔡男否認為了業績達標而勾結外人舞弊，但林男都認罪，檢方今依《證交法》非常規交易等罪嫌起訴2人，蔡男當時的直屬主管徐姓、楊姓男子與台灣風光公司掛名負責人林姓女子，經查明無涉案證據，3人都獲不起訴處分。

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
經紀人曝「納豆最新狀況」　節目請假到5月
獨／情人節送這對一秒惹怒老婆！　網笑：直接過清明節
快訊／天冷疑猝死！　高雄男陳屍騎樓
快訊／高雄15足跡曝！鴨寮街-烤鴨點心坊、華新牛排
準備開放外國觀光客　何時能出國玩？陳時中回應
快訊／國光女神Una生了！　情人節早產龍鳳胎
快訊／39歲張雁名結婚了！　情人節甜娶小12歲嬌妻
徐乃麟長子比賽前一天「食物中毒」！失常真相被王子脫口說了
確診設計師台南足跡曝　去過南紡夢時代、星巴克
只花198元中「台積電股票」！家樂福福袋頭獎得主出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

冷血畫面曝！刀手砍完馬夫逃跑　掉菸撿起繼續抽　

獨／用生命送的情人節禮！一秒惹怒老婆　網笑：直接過清明節了

快訊／天冷疑猝死！高雄男陳屍地檢署騎樓　無外傷待相驗

等紅燈也出事！桃園龜山5車連環撞　上班尖峰塞爆了

發包6件幽靈工程案害中華電信虧1570萬　工程師衝業績搞鬼被訴

新北超甜女警一天破2案　網見照片暴動：快逮捕我吧！

元宵節除了賞花燈還可以競標　軍火商別墅、BMW5系列等你當主人

苗警強力掃蕩「迷彩蠟筆小新+咖啡包」毒品　查獲槍枝逮4嫌

驚悚片！貨車未拉手煞車「倒退嚕」撞公車　駕駛肉身擋遭夾慘死

快訊／國3北上龍井路段火燒車　祖孫3人驚險跳車逃生

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

過年打麻將被「豬隊友」亂入　鸚鵡掀翻爸爸牌！全被看光光

35分鐘9次！國道不打燈就切　後車全檢舉國庫進帳27000元

機長講話「含滷蛋」回覆慢半拍　航空管制員爆氣：我要投訴你

冷血畫面曝！刀手砍完馬夫逃跑　掉菸撿起繼續抽　

獨／用生命送的情人節禮！一秒惹怒老婆　網笑：直接過清明節了

快訊／天冷疑猝死！高雄男陳屍地檢署騎樓　無外傷待相驗

等紅燈也出事！桃園龜山5車連環撞　上班尖峰塞爆了

發包6件幽靈工程案害中華電信虧1570萬　工程師衝業績搞鬼被訴

新北超甜女警一天破2案　網見照片暴動：快逮捕我吧！

元宵節除了賞花燈還可以競標　軍火商別墅、BMW5系列等你當主人

苗警強力掃蕩「迷彩蠟筆小新+咖啡包」毒品　查獲槍枝逮4嫌

驚悚片！貨車未拉手煞車「倒退嚕」撞公車　駕駛肉身擋遭夾慘死

快訊／國3北上龍井路段火燒車　祖孫3人驚險跳車逃生

冷血畫面曝！刀手砍完馬夫逃跑　掉菸撿起繼續抽　

快訊／學生與確診者足跡重疊　台南歸仁某國小緊急停課清消

台積電擴廠有譜！行政院通過中科二期籌設計畫　最快2023建廠

在台中擁老房「能少奮鬥30年？」　網1原因狂點頭：差很多

「國民黨不能把優秀人才拱手讓人」　黃健庭：要給年輕人更多機會

國民黨團要求比照南韓禁福島水產　民進黨團：台灣標準最嚴格

俄15歲花滑少女能繼續出賽冬奧　國際體育仲裁庭列出4大原因

LIVE／北市明起「微解封」！恢復電影院內用、校外教學　柯文哲親自說明

光寶科2021年EPS6.01元、年增39% 　寫歷史新高

英媒揭「俄羅斯下一步」！在烏克蘭大城市策畫政變　安插親俄人選

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

社會熱門新聞

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

20歲男騎士撞車　倒地滑行頭部重創慘死

妻信教拒行房　教主1事曝光秒向夫道歉

上兵殺子墜樓「搶救後仍昏迷」！妻簽放棄急救同意書

新店氣爆1女死亡　陽台鐵窗炸飛3傷

孫生媽又偷LV包說謊　監視器戳謊言

女童內湖警察公墓遇害　26年管理員說靈異經歷

司法院證實：高院法官湯美玉病逝

丈夫車上找到全家福！她見女主角崩潰提告

知名離譜女法官又出事　曠職70天仍月領18萬

貨車倒退嚕撞公車　駕駛肉身擋遭夾慘死

嘉義男「歸剛欸」去越南按摩店　她氣炸帶警抓人

更多熱門

相關新聞

虎年從浪漫開始　中華電信精選29部法文片單

虎年從浪漫開始　中華電信精選29部法文片單

中華電信與法國國家電影聯盟(Unifrance)所舉辦的第12屆『我的法國影展』線上影展(MyFrenchFilmFestival)，在法國在臺協會的支持下，由MyFFF評審團精選29部法國電影，即日起至2月14日止在中華電信MOD與Hami Video獨家獻映。

中華電信內神通外鬼「洗手機」　3千萬呆帳收不回

中華電信內神通外鬼「洗手機」　3千萬呆帳收不回

女職員「洗手機」中華電信慘虧3529萬

女職員「洗手機」中華電信慘虧3529萬

信義威秀電信三雄剩它獨霸　傳短租特賣會後「大咖進駐」

信義威秀電信三雄剩它獨霸　傳短租特賣會後「大咖進駐」

中華電信防疫升級　苗栗以北明日起「居家辦公」至年後2/13

中華電信防疫升級　苗栗以北明日起「居家辦公」至年後2/13

關鍵字：

中華電信幽靈標案證券交易法風力發電

讀者迴響

熱門新聞

依依首曬納豆病床照！

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

滴妹難得解放東西半球！

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

保潔墊脫水「洗衣機炸開」她轟公司冷處理

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

20歲男騎士撞車　倒地滑行頭部重創慘死

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

快訊／5縣市大雨　下波鋒面報到時間曝

即／苗栗新增超多足跡！多間宮廟入列

更多

最夯影音

更多
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...
拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面