小2作業「文字摩天輪」媽想到崩潰　網認1題更難：完全看不懂

記者黃翊婷／綜合報導

新竹一名媽媽在臉書PO出兩張圖片，並表示這是就讀小學二年級孩子的國語作業，第一道題目已經被老師退回好幾次，第二道題目則是讓她一度覺得自己應該回去重念小學，「這到底是小孩的作業，還是家長的作業？」網友們看完也表示第二道題目真的完全看不懂，不過，很快就有人給出解答，題目的意思其實只是要找出「發音相似」的部分罷了。

▲把「產」改成「生」就能過關。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

「這到底是小孩的作業，還是家長的作業？」原PO提到，孩子小二的國語作業有兩道題目難倒她，第一道題目「文字摩天輪」要以語詞為單位發想，然後按照箭頭順序逐一接龍，題目一開始給了一個「植」字，孩子填上「植物、物流、流水、水蓮、蓮花、花產、產物」，但花產的部分老師認為不是語詞，這份作業已經被退回好幾次，她實在想不出來花能接什麼到物這個詞。

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第二道題目「聲聲不息」則是要求找出藏在字裡的聲音，每個字旁邊還有樂器配圖，例如「爺」字搭配鋼琴、「搞」字搭配吉他。原PO無奈地說，第二道題目她也看不懂，「覺得我是不是應該要回去念國小了？太難了。」

文章公開之後，不少網友幫忙原PO想答案，第一道題目只要把花產改成花生，其實就可以過了，不然也能全改寫成「植物、物品、品格、格言、言行、行動、動物」等等。還有其他家長建議買字典，「我都讓孩子多翻字典，答案都在裡面。」

▲網友解出聲聲不息的答案。

而第二道題目卻難倒許多網友，大家紛紛表示，「聲聲不息一點頭緒都沒有，怎麼答啦」、「摩天輪接到最後一個字有點難，對小2來說，另一個聲聲不息，這完全看不懂」。

不過，很快就有細心網友解答，聲聲不息要求找出藏在字裡的聲音，代表答案的發音和題目的字有某部分發音相似，例如「爺」字搭配鋼琴這題，答案就是「耶」，「如果怕孩子看不懂題目，平時就讓孩子多閱讀，培養看題目的能力吧。」