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快訊／本土+3「分布台南、高雄」　境外暴增74例

▲▼指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供） 

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增3例本土個案，全部與遊覽車-自助餐案相關，分布在高雄與台南，其中2案為台南某醫院人員，應屬於院內感染；另增74例境外移入；確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、2例女性，年齡介於10多歲至30多歲。

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為46例男性、28例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(11例)、美國(4例)、印尼及印度(各3例)、泰國、新加坡及澳大利亞(各2例)、比利時、菲律賓、丹麥、帛琉、法國、柬埔寨、香港、波蘭及巴西(各1例)移入，另38例調查中。入境日介於今(2022)年2月10日至3月8日。

▲▼3/9新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲3/9新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計6,493,515例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,471,794例排除)，其中20,999例確診，分別為5,470例境外移入，15,475例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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