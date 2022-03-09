早自習與第八節禁考試「讓私中頭痛」　師生與家長擔心練習不足

▲國教署昨宣布，每週朝會最多一次，早自習不得考試。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部國教署昨天（8日）宣布，高中每週最多舉行一天朝會，其餘時間自主規劃，且在第一節課前到校即可，且早自習與第八節不得考試，嚴重衝擊私立高中家長與師生，私立高中校長坦言「很頭痛」，師生到家長都擔心考試的練習量不足，還在討論有家長反映希望維持一定考試量，未來考卷可能移到課堂或改為作業，這部分還要再討論。

為保障學生休息及休閒權，並培養學生自主規劃學習能力，教育部前天公布修正「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，國教署指出，現行每週朝會次數為不超過2天，新規定調降每週最多1天，其他日數學生可以自主運用，且學生在上午第一節課開始之前到校即可，而且不得對學生實施任何評量，預計8月1日起實施。

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▼教育部宣布，高中每週朝會最多一次，且早自習與第八節不得實施評量考試。（圖／教育部提供）

不過，教育部原先表示，除了早自習，第八節的課業輔導期間同樣不可以舉行考試，但昨晚則進一步說明，指第八節若教師為瞭解學生學習成效，則可以進行練習，但不得列入學業成績計算。

上述規定對公立學校來說影響不大，但私校校長則直言「很頭痛」，北市私立東山高中校長陳麗美就說，對於教育部的新規定，學校會配合實施，但目前不止家長與老師擔心考試練習的量不夠，「現在很頭痛」，連學生也擔心這種狀況，校方還要跟老師與家長討論，看怎麼維持一定考試量。

陳麗美表示，除了考試外，由於東山高中的學生大多是搭校車，若高中生只要在8點10分前到校，校車安排是一個問題，倒是第八節禁止考試影響比較小，主要是過去都是在早自習安排考試，未來可能會將試卷移到課堂，或者是變成學生回家作業，但這部分還要再討論。

北市教育局表示，將再邀集校長協會、教師會、家長會及學校代表開會討論，看要沿用教育部的版本，或者台北市訂立出另一個版本，但就算訂立新版本，也不能違反教育部規定，早自習時間就是讓學生自主規劃晨間運動、閱讀或社團活動，所以若有學校違反教育部規定，教育局將依照相關成績考核辦法及私立學校法等規定議處。

不過，北市教育局指出，教育部規定每週朝會最多一次，但目前的包括颱風、地震等防災演練，都是利用朝會時間的大約10到15分鐘進行演練，所有學生都得參加，防災演練到底能不能算是朝會時間，這部分還要再請示教育部，若還算入朝會時間，則得要利用課堂時間來進行演練，或者挪出部分朝會時間進行演練。

