　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

早自習與第八節禁考試「讓私中頭痛」　師生與家長擔心練習不足

▲▼國教署確認每週朝會最高一次，早自習不得考試。（圖／記者許敏溶攝）

▲國教署昨宣布，每週朝會最多一次，早自習不得考試。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部國教署昨天（8日）宣布，高中每週最多舉行一天朝會，其餘時間自主規劃，且在第一節課前到校即可，且早自習與第八節不得考試，嚴重衝擊私立高中家長與師生，私立高中校長坦言「很頭痛」，師生到家長都擔心考試的練習量不足，還在討論有家長反映希望維持一定考試量，未來考卷可能移到課堂或改為作業，這部分還要再討論。

為保障學生休息及休閒權，並培養學生自主規劃學習能力，教育部前天公布修正「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，國教署指出，現行每週朝會次數為不超過2天，新規定調降每週最多1天，其他日數學生可以自主運用，且學生在上午第一節課開始之前到校即可，而且不得對學生實施任何評量，預計8月1日起實施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼教育部宣布，高中每週朝會最多一次，且早自習與第八節不得實施評量考試。（圖／教育部提供）

▲▼教育部宣布，高中每週朝會最多一次，且早自習與第八節不得考試。（圖／教育部提供）

不過，教育部原先表示，除了早自習，第八節的課業輔導期間同樣不可以舉行考試，但昨晚則進一步說明，指第八節若教師為瞭解學生學習成效，則可以進行練習，但不得列入學業成績計算。

上述規定對公立學校來說影響不大，但私校校長則直言「很頭痛」，北市私立東山高中校長陳麗美就說，對於教育部的新規定，學校會配合實施，但目前不止家長與老師擔心考試練習的量不夠，「現在很頭痛」，連學生也擔心這種狀況，校方還要跟老師與家長討論，看怎麼維持一定考試量。

陳麗美表示，除了考試外，由於東山高中的學生大多是搭校車，若高中生只要在8點10分前到校，校車安排是一個問題，倒是第八節禁止考試影響比較小，主要是過去都是在早自習安排考試，未來可能會將試卷移到課堂，或者是變成學生回家作業，但這部分還要再討論。

北市教育局表示，將再邀集校長協會、教師會、家長會及學校代表開會討論，看要沿用教育部的版本，或者台北市訂立出另一個版本，但就算訂立新版本，也不能違反教育部規定，早自習時間就是讓學生自主規劃晨間運動、閱讀或社團活動，所以若有學校違反教育部規定，教育局將依照相關成績考核辦法及私立學校法等規定議處。

不過，北市教育局指出，教育部規定每週朝會最多一次，但目前的包括颱風、地震等防災演練，都是利用朝會時間的大約10到15分鐘進行演練，所有學生都得參加，防災演練到底能不能算是朝會時間，這部分還要再請示教育部，若還算入朝會時間，則得要利用課堂時間來進行演練，或者挪出部分朝會時間進行演練。
 

ET快訊
澎恰恰身邊出現BMW女！　前妻一聽「紅粉知己」態度大變
大S電話20年沒變具俊曄找到她　背後功臣竟是「工研院」
快訊／高雄三民區工廠大火！　黑煙竄天際
快訊／大S老公「下榻防疫旅館」曝光！　1晚8000起
美禁俄油能嚇倒普丁？　他曝全世界先忍受「1件事」
小S氣炸嗆女兒「下通牒」！婆婆反斥：不喜歡再聽到妳說
知名民宿少東偷拍14女！　下場出爐
26歲巨乳女黑手私照曝光！　狂露半球引暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／鹽水家族群聚釀台南首起院內感染　指揮中心最新說明

隔離壓力大！用2片口罩做「給力娃娃」　線上手作舒壓課免費報名

妹子懷孕報喜！男友崩潰「前任也有了」被逼婚　超扯劇情網罵爆

一個人吃壽喜燒加收200元清潔費　他問「合理嗎？」掀論戰

算命師狂列23組！他幫孫女取名「哪個不會被怨？」　網全笑暈

早自習與第八節禁考試「讓私中頭痛」　師生與家長擔心練習不足

高雄型男花大錢染燙...頭皮潰爛滲液　沒加分險變禿頭！

南投縣假日疫苗接種站　65歲+可獲禮券500元

市佔率100%！「膽胰解痙攣藥」安定性試驗未達標　120萬顆須回收

台南+2！確診者固定前往新營某醫院復健　首件院內感染

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

台灣妹遊美國遇「流浪漢攔車」　提起勇氣回頭暖心載他一程！

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

養雞哥中超跑遭網嗆「是套路」　老闆氣炸提告酸民：還我公道

LIVE／鹽水家族群聚釀台南首起院內感染　指揮中心最新說明

隔離壓力大！用2片口罩做「給力娃娃」　線上手作舒壓課免費報名

妹子懷孕報喜！男友崩潰「前任也有了」被逼婚　超扯劇情網罵爆

一個人吃壽喜燒加收200元清潔費　他問「合理嗎？」掀論戰

算命師狂列23組！他幫孫女取名「哪個不會被怨？」　網全笑暈

早自習與第八節禁考試「讓私中頭痛」　師生與家長擔心練習不足

高雄型男花大錢染燙...頭皮潰爛滲液　沒加分險變禿頭！

南投縣假日疫苗接種站　65歲+可獲禮券500元

市佔率100%！「膽胰解痙攣藥」安定性試驗未達標　120萬顆須回收

台南+2！確診者固定前往新營某醫院復健　首件院內感染

美到3月底！台南將軍千棵木棉花海盛開　還能免費拔蘿蔔、野餐

澳洲鎳礦股價暴跌23％停牌　中國鎳礦巨頭稱無意出售股權

趁夫病危盜賣股票、存款近500萬　狠妻辯「生前曾授權」被打臉

萬昭清熱身賽狀況佳　開季一軍有望

22歲男星演乩童真上身？　手拿法器竟「突然想吐」導演嚇傻！

第二季動畫OP？《咒術迴戰》手遊正式公開遊戲主題曲...網：必玩

肯德基母公司跟進制裁！暫停投資俄羅斯　必勝客所有門市關閉

穿女裝混入女浴場直播　他被抓包坦承：打賭輸了

澎恰恰身邊出現BMW女！　前妻一聽「紅粉知己」態度大變

台股重返萬七！航運股領軍　指數漲190點收17015

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

請喪假打卡美食被懷疑　他回傳「阿嬤遺容」

小一考題「幾人在排隊」　醫：台灣教育出問題

聽到結過一次婚！具俊曄媽「真實反應曝光」

百萬訂閱「神秘Youtuber」疑露臉讓網看傻　本人回應了

鄭文燦PO24年前名片　萬人看呆：只認出黨徽

長榮家變新戰線　張國煒要奪回海外「千億金庫」大權

命理師預言汪小菲也快結婚：要謝謝大S

台南+2！確診者固定復健造成院內感染

店員遲到30分鐘「扣3天曠職2400元」

壽司郎狂嗑1小時「結帳0元」　暗黑手法曝光

「大S是特例中的特例」　他揭回鍋戀要謹慎原因

更多熱門

相關新聞

教育部重申：私校別想以練習名義掩護考試

教育部重申：私校別想以練習名義掩護考試

教育部國教署今天（8日）宣布，高中每週朝會最多一次，早自習與第八節不得考試，等於高中生一週有4天早自習可自主運用，但外界擔心部分私校仍可能利用早自習與第八節考試，教育部則強調，會先引導學校修訂校內學生在校作息規定，並定期查核執行狀況，對於不遵守學校會督導並要求改善，再不改善會嚴格處理，就算私校不想領獎補助款，教育部最終還有核減班措施可因應。

確定了！高中每週朝會最多一次早自習不考試

確定了！高中每週朝會最多一次早自習不考試

東山許華翔60滿級分「想當醫生」

東山許華翔60滿級分「想當醫生」

高中每週朝會最多一次

高中每週朝會最多一次

高中早自習禁考試！禁令擴大...國中小也不行

高中早自習禁考試！禁令擴大...國中小也不行

關鍵字：

早自習禁止考試私立高中東山高中

讀者迴響

熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

快訊／「大S老公」具俊曄抵台！帥氣軍綠外套現身

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

請喪假打卡美食被懷疑　他回傳「阿嬤遺容」

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

大S、具俊曄20年沒見竟閃婚　作家：很奇怪

大S❤具俊曄私下怎麼對話？家教揭她真正實力

謝和弦「不能輸大S」！

《全明星》最正經理脫衣被拍！　「上帝視角」洩火辣曲線

52歲具俊曄「超強3優點」電爆汪小菲！網一面倒狂讚

更多

最夯影音

更多
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄
美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面