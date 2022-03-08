大S再婚激勵他「打給15年前初戀女友」　結局曝光！網：我也要打

▲大S嫁給大7歲的舊愛具俊曄。（圖／翻攝IG）

記者施怡妏／綜合報導

大S今（8）日宣布再婚，對象是南韓團體酷龍前成員具俊曄，兩人其實20多年前就曾交往過，因為1通電話復合，交往3個月就閃婚，劇情宛如電影情節，讓人驚喜不已。有男網友表示，15年前與初戀交往，好久之前得知對方結婚生小孩了，如今想打電話問對方離婚了沒。對此，網友們狂喊「快打電話！」

一名男網友在「爆廢公社」發文，「有碰過比這個找再婚老婆更神的方式嗎？」表示自己15年前與初戀認識、談戀愛，好久之前得知對方已經是個孩子的媽了，但至今仍忘不了初戀，「想再打給她問問離婚了沒，認真的」。

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貼文一出，掀起網友討論，「這劇情都能拍成電影了」、「前提要15年前的愛人沒變形啊」、「那年的戀情，真好」、「有問有機會」、「打了啦！把握當下」。其中，有網友分享與初戀女友結婚的故事，「我以前也有個初戀，18年前我們談過戀愛，9年前得知她生了一個小孩，昨天我很誠懇的告訴那個小孩，媽媽回來前沒把作業寫完，他就完蛋了」。

然而，該篇貼文也意外激勵不少人，「我趕緊來翻一下20年前的電話簿」、「我也突然好想聯絡我的初戀女友」、「大家快打給自己的初戀」、「所以變勵志文」。

事後，有網友問「你打電話了嗎？」原PO點頭表示「打了」，但是電話號碼卻是空號，失望直呼「我以為我撥錯」。網友還笑著鼓勵他，「那你在發篇尋找初戀文之類的」。

▼原PO失望，電話打過去竟然是空號。（圖／翻攝自FB爆廢公社）