平均薪資6萬2！她分手回南部工作　悲嘆人生「31歲還在領3萬」

▲女網友自卑領32K，不敢去認識新對象。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

行政院主計總處指出，今年1到5月全體受僱員工總薪資平均為「6萬2736元」，引發眾人哀號「對不起拉低了平均」，對於買房生孩感到惶恐。一名女網友感慨，她31歲把人生砍掉重練，回南部做32K的工作，下班兼差能賺到5000元，但仍感到羞愧，甚至不敢去交新對象，「是不是社會上不太能接受31歲還領3萬元？」

一名31歲女網友在臉書《靠北婚姻2.0》透露，與男友分手後，她決定離開傷心地，並回到南部老家找工作，無奈薪水只有3萬2000萬，「因為覺得薪水少，下班會去打工兼差幫自己加薪3000～5000元。」

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對此，原PO無奈直言，照這樣繼續領32K薪水下去，對未來人生渺無希望，「這種薪水...我不敢去認識別人，不曉得怎麼跟別人成立一個家庭。」文末，原PO也自卑求問，「是不是社會上不太能接受31歲還在領3萬元？」

文章曝光後，底下網友正能量喊話，「低薪多的是，3萬也是自己努力賺來的，沒必要看不起自己，加油」、「男人並不會在意妳的薪水是多少， 他們在意的是妳能不能夠同甘共苦、互相扶持」、「31歲3萬怎麼了，我快50歲也沒差多少啊」、「把朋友分成階級意識的，不如別出來交朋友了」、「現在很多工作不到3萬的，跟薪水無關，心態才是問題」、「能養活自己就很值得驕傲，心態調整一下，生活會更好」、「南部不要加班，可以領超過3萬都算中產階級了，一票人都還在領2萬多的」。

一票過來人則分享，「我的薪水沒破3萬耶！目前36歲結婚一個孩子，跟老公什麼都一起分擔，老公不用上繳薪水和給我生活費，知足就是富有吧！我是這樣想的啦］、「我55歲還領不到3萬勒，但我靠自己辛苦賺取，覺得很開心」、「北漂也沒多高薪，2022年了還真以為多南部很多喔？南部物價便宜喔？我在南科」、「我33歲時領3萬1，在台北生活，妳不孤單，現在40歲的我，薪資目前突破4萬，只要能對工作全力以赴，對我個人而言，即使需要長時間，只要努力收入都有機會逐步提升的」。

▼許多人認為，能養活自己，回鄉又能存到錢，已經贏很多人了。（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

