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女主人給寵物雞美甲：曾陪我度過人生中最困難的兩年

▲上海一名女子替寵物雞做美甲。（圖／翻攝極目新聞）

▲上海一名女子替寵物雞做美甲。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海一名女士近日替她飼養的寵物雞做美甲，只見這隻「公雞」的腳趾上塗上了紅色、藍色及紫色等色彩繽紛的指甲油，再貼上珍珠裝飾的花朵造型，顯得格外亮眼。女主人表示，這隻寵物雞名叫「好運」，「牠曾陪自己度過人生中最難的兩年，做美甲是希望牠能活出不一樣的『雞』生。」

▲上海一名女子替寵物雞做美甲。（圖／翻攝極目新聞）

▲女主人將寵物雞取名為「好運」，希望在事業愛情雙重打擊下能轉運。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，女主人懿一表示，給寵物雞做美甲是想帶出去踏青，看牠的腳趾有點土，配不上牠的臉，希望能活出精彩的「雞」生，於是就想到給牠做美甲。在不影響寵物雞正常行走的前提下，腳趾鑲嵌上珍珠裝飾的花朵，踩在草坪上會有步步生花的感覺。

懿一提到，給寵物雞做一次美甲需要一個多小時，最初是想帶去美甲店做，但美甲店怕影響店鋪形象不給做，「無奈之下，她就買了全套的美甲工具，親自給寵物雞做了美甲，沒想到，發了一個視頻（影片）還上了當日同城熱搜第一。」

▲上海一名女子替寵物雞做美甲。（圖／翻攝極目新聞）

▲寵物雞腳上的「美甲」色彩繽紛。（圖／翻攝極目新聞）

懿一表示，自己的性格比較特立獨行，「想起小時候曾經在花鳥市場看到過的一隻小白雞，於是就在網上找到了招財雞來養，牠比手掌大一些，非常可愛，而且能聽懂人的話並有回應，還會自己玩手機，非常有靈性。」

對於將這隻寵物雞取名為「好運」，懿一解釋，在她人生最低谷的時候，遭遇事業和愛情的失意，雙重打擊之下得了憂鬱症，「是好運陪我度過了人生中最難的兩年，現在我的生活已經恢復正常。」

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