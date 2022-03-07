大陸一日暴增「526例」燒遍14省市！　上海再增1例台灣輸出患者

▲上海近日不斷發現來自台灣的感染者。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸本土疫情升溫，過去一日新增本土確診214例，另有312例本土無症狀確診，累計526名感染者，涉及廣東、吉林、山東等14省區市。此外，上海再次宣佈發現一名來自台灣的境外輸入感染者。

大陸衛健委7日發布，3月6日0至24時，大陸新增確診病例327例。其中境外輸入病例113例，本土病例214例。

本土病例分布於廣東69例，其中東莞市50例、深圳市19例；吉林54例，其中吉林市42例、長春市7例、延邊朝鮮族自治州5例；山東46例，均在青島市；甘肅12例，均在蘭州新區；河北9例，均在邢台市；內蒙古7例，其中呼和浩特市3例、鄂爾多斯市2例、包頭市1例、呼倫貝爾市1例；江蘇5例，均在連雲港市；雲南4例，均在德宏傣族景頗族自治州；上海3例，其中徐匯區2例、浦東新區1例；湖北2例，均在武漢市；山西1例，在太原市；浙江1例，在嘉興市；廣西1例，在防城港市。

大陸新增無症狀感染者442例，其中境外輸入130例，本土312例。本土病例分布於山東117例，均在青島市；廣東104例，其中東莞市103例、惠州市1例；上海45例，其中嘉定區12例、閔行區7例、松江區7例、寶山區6例，普陀區5例、徐匯區2例、浦東新區2例、奉賢區2例、黃浦區1例、靜安區1例；雲南18例，均在德宏傣族景頗族自治州；吉林12例，其中吉林市5例、長春市5例、延邊朝鮮族自治州2例；廣西10例，其中百色市7例、防城港市2例、崇左市1例；遼寧3例，其中瀋陽市2例、丹東市1例；河北1例，在石家莊市；山西1例，在晉城市；江蘇1例，在連雲港市。

此外，上海市衛健委7日通報，過去一日新增境外輸入性新冠肺炎確診病例32例和無症狀感染者16例，其中來自台灣1例。通報顯示，該確診者為台灣居民，在台灣地區生活，自台灣地區出發，於2022年2月19日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，解除隔離前出現症狀，即送指定醫療機構隔離排查。經專家組會診，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。