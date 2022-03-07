台中男被眼鏡蛇咬一口！蛇毒流竄左腿整片黑　「挖肉補皮」才保住

▲他爬大坑步道被眼鏡蛇咬險截肢，14次手術「挖肉補皮」保住左腿。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、賴文萱／台中報導

台中一名64歲的周先生去年11月去爬台中大坑9-1號步道，不料，左腿竟被眼鏡蛇咬了一口，感到一陣刺痛後想甩掉已來不及，蛇毒流竄後讓傷口迅速惡化，出現壞死症狀，差點截肢。所幸在歷經14次清創、植皮手術後，才順利保住左腿。

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▲▼他爬大坑步道被眼鏡蛇咬險截肢。（圖／記者游瓊華翻攝）

這起被眼鏡蛇咬的事件發生在去年11月，周先生當時穿著涼鞋跟短褲去爬山，竟然被蛇咬了一口，緊急送醫。收治病患的國醫藥大學附設醫院毒物科醫療團隊，在患者到院時，就立即用眼鏡蛇蛇毒快篩片檢測，證實他是被眼鏡蛇咬傷。

▲▼搶救左腿，他歷經14次手術「挖肉補皮」逃過截肢命運。（圖／記者游瓊華翻攝）

周先生的左腿當天就出現皮下出血、皮膚反黑等壞死症狀，不到1天時間，蛇毒流竄更往小腿流竄，導致壞死部位擴大到整條小腿。

為了防止蛇毒蔓延以及肌肉壞死，醫療團隊第一天就替患者打了4支眼鏡蛇毒液血清，隔天又打解毒劑，連續施打了14支血清，但也抵擋不了蛇毒，左腿險要截肢。

周先生歷經10次清創手術，左腳踝肌腱裸露、左小腿肌肉切除壞死組織，深及見骨，好不容易在皮膚肌肉壞死症狀獲得控制下，醫療團隊就安排進行皮瓣移植手術。

▲▼醫療團隊先取一塊帶著血管的皮瓣，進行皮瓣移植手術，再切除患者自體右大腿表皮進行補皮手術，才終於保住患者左腿。（圖／記者游瓊華翻攝）

當時醫療團隊先取一塊約32公分患者左大腿帶著血管的皮瓣，進行皮瓣移植手術，再切除患者自體右大腿表皮進行補皮手術，才終於保住患者左腿。