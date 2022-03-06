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大陸 大陸焦點 特派現場

突接舊愛現任電話　20歲網美「跳水救前男友」亡！爸心碎留言網看哭

▲大陸抖音網紅譚媛。（圖／翻攝自抖音）

▲大陸抖音網紅譚媛。（圖／翻攝自抖音，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸一名在抖音擁有13萬粉絲追隨的網紅譚媛，先前才剛走出憂鬱症，不料近日卻傳出為了救試圖尋短的前男友，不幸掉入水中，與前男友一同身亡。消息一出，讓大批粉絲相當不捨，而她的爸爸更是每天都會到女兒的抖音下留言，令人鼻酸。

根據中國《長沙政法頻道》報導，湖南省婁底市的女網紅譚媛，日前因和前男友付男分手而罹患憂鬱症，而她好不容易才靠著時間慢慢走出傷痛，想不到卻突然接到付男現任女友的電話。對方表示，付男因不願意與她分手，試圖尋短，結果她無論怎麼勸說都沒用，因此才決定打給譚媛，希望能一起幫忙勸阻。

▲大陸抖音網紅譚媛。（圖／翻攝自抖音，下同）

譚媛趕到現場後，發現前男友真的跳入水中尋短，而現任女友則站在一旁不知如何是好。為此，譚媛立即下水救人，但卻因不黯水性，不幸與前男友雙雙溺斃，2人送醫後，宣告不治。

消息曝光後，許多大陸網友紛紛表示，「為什麼死的是這樣美麗善良的女孩」、「深切緬懷，一路走好」、「有時候確實是天道不公，好人走的早壞人活得久」。而譚媛的爸爸則時常到女兒的抖音下留言，「寶貝，老爸想妳，為什麼會這樣，為什麼」、「媛媛，妳很棒，這麼多朋友喜歡妳，妳是我的驕傲，老爸想妳」，讓不少網友看了相當不捨。

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