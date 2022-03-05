北市大同分局警鈴大作　消防隊傻眼...竟是麵包烤焦微波爐冒煙

▲北市大同分局警備隊警員，微波麵包竟燒焦冒煙，觸動分局警鈴大作。（圖／記者邱中岳翻攝）
記者邱中岳／台北報導
北市大同分局在5日下午4時許，3樓警備隊突然警鈴大作，整棟警分局連動鳴響，事後警消到場，發現原來是3樓警備隊微波爐冒煙，因煙霧太大觸動警報器。
警方指出，5日下午時分，1名女警在大同分局3樓警備隊的備勤室，用微波爐加熱麵包時，麵包卻因為過熱燒焦，造成不少濃煙竄出，觸動警報器作動，整個分局警鈴大作。
警消事後到場，確認現場沒有任何危險後，也將警報器關掉後離開現場。
▲北市大同分局警備隊警員，微波麵包竟燒焦冒煙，觸動分局警鈴大作。（圖／記者邱中岳翻攝）
記者邱中岳／台北報導
北市大同分局在5日下午4時許，3樓警備隊突然警鈴大作，整棟警分局連動鳴響，事後警消到場，發現原來是3樓警備隊微波爐冒煙，因煙霧太大觸動警報器。
警方指出，5日下午時分，1名女警在大同分局3樓警備隊的備勤室，用微波爐加熱麵包時，麵包卻因為過熱燒焦，造成不少濃煙竄出，觸動警報器作動，整個分局警鈴大作。
警消事後到場，確認現場沒有任何危險後，也將警報器關掉後離開現場。
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