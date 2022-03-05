北市大同分局警鈴大作　消防隊傻眼...竟是麵包烤焦微波爐冒煙

高雄市左營果貿社區一棟大樓深夜發生火警，還好有一名國中生聽到住警器響了，拿了滅火器就衝到隔壁鄰居家協助滅火，消防隊獲報趕到現場之後，這才發現有這一名防火小尖兵，一問才知道這名國中生，從國小起就多次參加消防隊的防火宣導活動，熟練滅火器的操作，及時阻止火神。