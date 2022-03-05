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大陸 大陸焦點 特派現場

網紅中餐廳人均近萬 ！他驚見「餵狗型上菜法」氣炸：給了兩瓣皮蛋

▲▼ 中菜日作 。（圖／翻攝自微博、大眾點評）

▲餐廳環境，每天只招待10個人 。（圖／翻攝自大眾點評）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海市一間名叫「中餐日作」的高級餐廳近日掀起爭議，其人均高達2000元（人民幣，下同，約新台幣9000元）卻被吐槽完全吃不飽，根本是在「宰客」，甚至有一個盤子僅放上兩瓣皮蛋。

▲▼ 中菜日作 。（圖／翻攝自微博、大眾點評）

▲網友吐槽，把普通皮蛋做成了「吃不起的樣子」。（圖／翻攝自大眾點評）

綜合陸媒報導，該間「中餐日作」主打無菜單料理，廚師根據當日食材即興發揮，只是日料換成了中餐。網傳照片可見，該餐廳提供的餐點不論是燕窩蛋撻、日式白身魚的刺身、加拿大象拔蚌等分量均極少，甚至有一個碟子中僅放上兩瓣皮蛋。

▼青菜 。（圖／翻攝自大眾點評）

▲▼ 中菜日作 。（圖／翻攝自微博、大眾點評）

由於現時剛開張不久，該餐廳餐位不多，每天只可招待10人；餐廳實行套餐制，人均2000元（約新台幣9000元）及收取10%服務費，須提前支付1000元定金，取消要提前24小時否則不予退還定金，下午6時30分準時吃飯，不能遲到。

▲▼ 中菜日作 。（圖／翻攝自微博、大眾點評）

▲▼ 中菜日作 。（圖／翻攝自微博、大眾點評）

▲有顧客吐槽，分菜方式與學生食堂差不多 。（圖／翻攝自大眾點評）

有顧客表示，光顧後不僅吃不飽且用餐規矩頗多，有許多事情都不允許做，廚師不高興時甚至會撒手離場，讓顧客承受極大壓力。還有人吐槽餐廳的「餵狗型上菜法」，一盤番茄炒雞蛋上來先繞場一週，給大家展示一下聞聞香氣，「一屋子人餓得跟孫子似的，還不敢說話」，分菜一人一筷子，一盤菜是十個人分，不夠吃也不能叫，環境很壓抑。

▼ 顧客評論。（圖／翻攝自大眾點評）

▲▼ 中菜日作 。（圖／翻攝自微博、大眾點評）

餐廳引發的爭議在大陸網路逐漸擴大，有顧客認為存在「宰客嫌疑」。對此，店員表示，「中餐日作」只是創新的呈現方式，稱「只有自己體驗了之後才能知道好跟不好」，不便回應相關爭議，會認真做菜。

靜安區市場監督管理局辦公室工作人員表示，暫時未接到相關反映，這屬於市場行為，消費者如覺得價格不合理可以不去，食材有問題的話可以進行投訴，價格是餐廳自己定的可能包括環境服務等，很難界定，自己是這樣理解的。

網友則分為兩派，一部分人認為餐廳是「故弄玄虛」，「典型崇洋媚外，中國菜如這個價，那還不被罵上天？ 」、「裝逼過了頭，只有挨餓了」、「還不如吃山形縣鄉土料理」。不過也有人認為網友反應過度，「看不慣，吃不起，不去就行了」、「最討厭一些舉報蛆，什麼玩意都舉報」。

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