粉專全昂貴食材！他轟「高級餐廳」廚藝撐不起　網酸：跟文創一樣

▲高級餐廳吃起來到底值不值得，得看客人自己的感受。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

先前高雄一名女子和友人去吃聖誕大餐，4個人結帳時花了7000元，但餐點卻不如預期，她事後PO文公審店家，直呼自己「從沒踩過這麼大的雷」。一名網友看了也有感而發，近幾年台灣出現不少「餐酒館、小私廚啦，這種聽起來就很貴的店」，食材、醬汁聽起來都很高級，但通常吃完以後就忘了，「隔天只有對帳單有印象」。

原PO在PTT表示，這類高消費店家的臉書粉專都會貼很多高級食材，強調自家在挑選食材上的用心，「簡單告訴你就是賣的很貴，因為食材就這麼貴，吃不起別來」，結果他卻觀察到一個令人失望的現象，不少店家花很多心思吹捧自己，但端出來的菜色卻無法驚艷客人，頂多只能說食材高級、有花心力挑選，「到底在賣食材？廚藝？還是醬汁？然後就沒有然後了，吃完隔天只有對帳單有印象。」

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▲吃無菜單料理前要慎選，多看網路評價。（示意圖／翻攝自pixabay）



網友回應，高級餐廳和文創業有異曲同工之妙，同樣都是賣故事和氣氛，非常注重行銷與宣傳，但品質是否撐得起價格得看客人主觀感受，「這種店的本質是提供打卡的場所吧」、「這不就是和文青咖啡廳一樣意思」、「有些滿值得吃，但是可能越來越多想來分杯羹」、「台灣的無菜單料理吃的是一種心痛的感覺」。

據了解，關於高雄無菜單料理4人7000元的爭議，店家事後也PO文反擊，並附上當天所有消費明細，包括4000元套餐、2杯酒、1整瓶酒、1杯果汁及1壺花茶，最後還外帶了2瓶酒，金額總共6930元。也希望客人如果對餐點有疑問，可以隨時和店員反應，「也沒聽到對方對於餐點有任何意見，就協助刷卡結帳了」，事後被PO網公審也無能為力，只能說彼此真的「不適合」。