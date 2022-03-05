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不只高端打不完！250萬劑AZ「5月底到期」　莊人祥曝最終處置方式

▲▼亞東醫院感謝日本捐贈AZ疫苗 AZ疫苗瓶裝外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲AZ疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天被問及高端疫苗庫存，坦言沒打完將全數銷毀。根據指揮中心統計，國內累積庫存疫苗約800多萬劑，當中高端與AZ各約有250萬餘劑，發言人莊人祥說明，高端可等待3~4月份世界衛生組織臨床試驗，若通過使用需求會增加；至於AZ確實非現在追加劑主力疫苗，估計最晚5月底會到期，屆時只能銷毀或者轉給學術單位研究使用。

指揮中心目前疫苗庫存約800萬劑，當中高端約250萬劑，莫德納約260萬劑，AZ約250萬劑，BNT約58萬劑。近來國內力拚第三劑追加劑覆蓋率，然而1922疫苗預約平台的打氣近幾期都不高，以昨天截止的第25期預約來說，提供151萬量能，僅有36.7萬人完成預約，預約率僅24%。

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國民黨立委萬美玲4日在立法院會質詢時問，過期的疫苗要如何處置？陳時中當時回應，新藥一開始的效期會訂比較短，隨著新藥上市、不斷分批檢驗，效期會自動再延長，當然只要超過安全效期也只好銷毀，高端目前還是WHO的試驗疫苗，如果3月底、4月初通過的話，高端的需求量會更大。

▲▼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

而比起高端，AZ面臨的問題可能更大。根據指揮中心專家會議建議，第三劑主要可選擇半劑量莫德納或者全劑量BNT、高端，AZ僅有在本身有嚴重不良反應時，經評估後可接種；也因此，國內4種疫苗僅有AZ不是追加劑主力，現在第一二劑覆蓋率已經達到7~8成的情況下，AZ疫苗更可能就這樣放到過期。

莊人祥受訪表示，AZ疫苗除了我方採購1000萬劑，另外還有國外大量捐贈，所以剩餘較多，而目前也確實需求少，主因在於其屬於腺病毒載體疫苗，如果多打可能讓人體對疫苗產生抗體，並不建議使用於追加劑。

莊人祥指出，目前AZ疫苗約有250萬劑，最晚5月下旬過期，我方有考慮捐贈等管道，不過經外交部洽詢，各國對AZ需求很少，所以如果屆時還是沒有使用，僅有兩條路，銷毀或者研究單位有需求可提供使用。

至於BNT與莫德納，莊人祥表示，只要適度調配都打得完，沒有過期的問題。

根據指揮中心最新統計，目前新冠疫苗接種人口涵蓋率第1劑82.94%、第2劑77.10%、基礎加強劑接種率0.82%、追加劑接種率43.82%。截至目前為止，四種疫苗累計接種4779萬4,860人次，當中AZ接種1520萬人次，莫德納1535萬人次，高端207萬人次，BNT1516萬人次。

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