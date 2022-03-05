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桃園新增12里　青埔人口成長多佔新增里數四分之一

▲桃園新增12里，這個地區即佔四分之一

▲青埔地區發展快速，新增青峰、青山(大園區)、青溪(中壢區)3個里。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市人口激增，市府自3月起全市新增12個里、達516里；其中，橫跨中壢、大園兩區的青埔地區，拜高鐵、機捷、桃園會展中心、市美館、知名企業等重大建設陸續進駐、投資，吸引人口移入，僅青埔地區即新增青峰、青山、青溪3個里，民政局並自本月起，受理新增里的里民辦理戶口名簿、身份証更換。▲桃園新增12里，這個地區即佔四分之一

▲青埔地區有高鐵、機捷重大交通建設。（圖／記者楊淑媛攝）

市府民政局4日表示，桃園市總人口去年便超過227萬人，新興區域遷入人口大增，超過原里行政負荷，經討論後核定桃園區新增3里，分別為：新埔里增加經國里、會稽里增加檜樂里、寶山里增加寶民里；中壢區新增3里，分別為：洽溪里增加青溪里、復興里增加興華里、中福里增加興福里；八德區新增3里，分別為：福興里和興仁里調整後增加福元里、福德里、興中里；大園區新增2里，分別橫峰里增加青峰里、青山里；龍潭區新增渴望里。

桃園市里鄰編組及區域調整自治條例規定，里超過3500戶可調整分里，新里最低1700戶，龍潭區渴望里去年預計1143戶是特例，因當地渴望園區生活圈獨特，依地方建議，將三和里、高原里各分一部分整合成立渴望里。而大園區橫峰里因多半面積位於青埔地區，近年來，隨著青埔人口成長快速，2021年超過1萬4700人，現一分為三，不再是全市人口最多的里。

民政局表示，新增12個里的里長，暫由民政局派代，年底里長選舉再由里民選出。不過，桃園市人口雖逐年成長，但去年至今，已2萬多人因出境超過2年未入境遭遷出戶籍，疑導致區域人口成長緩慢。

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