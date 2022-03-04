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男登報「6不該」道歉啟事暴紅！女主角發聲了：不希望造成更大傷害

聯合報頭版的道歉啟事吸引眾人目光。（翻攝聯合報）

▲聯合報頭版的道歉啟事吸引眾人目光。（翻攝聯合報）

圖文／鏡週刊

今（4）日出版的聯合報頭版有一則道歉啟事，吸引眾人目光，許多人也紛紛分享，對此，知名律師賴芳玉嘆「現在分手都要這麼赤裸嗎？看來分手創傷，真的很難」陶晶瑩也驚呼「頭版！報頭下的道歉啟事！到底藏了多少故事」，但DJ金寶的分享文，也意外釣出蘇小姐本人！網友也笑「這道歉心不甘情不願」。

該篇聯合報的頭版道歉啟事全文則寫道，「本人李XX在與蘇XX小姐交往期間，不該吵架時不接電話讓人找不到，不該用報警方式處理感情事，更不該請同事騷擾蘇小姐媽媽，不該在鬧分手後，為了買狗飼料單獨載女同事去大賣場，不該置之不理與同事去尾牙唱歌，並讓同事傳買春訊息給我；交往期間不該在下班時間跟女同事聊天，找以前的女性朋友，浪費蘇小姐8年青春及騷擾蘇媽媽，分手未好好處理，遇事逃避不解決，本人深感抱歉。道歉人：李XX」。

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律師賴芳玉看了感慨：「現在分手都要這麼赤裸嗎？看來分手創傷，真的很難。」藝人陶晶瑩也分享並驚呼，「頭版！報頭下的道歉啟事！到底藏了多少故事。好復古、好複雜」，而郁方看了則留言：「訊息量太大」，網紅鬼才阿水更認為「這個劇情可以排成八點檔嗎？」，不過，DJ金寶的分享文，也意外釣出蘇小姐本人，並留言「不希望被肉搜，造成更大的傷害」。

賴芳玉感慨「現在分手都要這麼赤裸嗎？看來分手創傷，真的很難」。（翻攝賴芳玉臉書）

▲賴芳玉感慨「現在分手都要這麼赤裸嗎？看來分手創傷，真的很難」。（翻攝賴芳玉臉書）

陶晶瑩驚呼，「頭版！報頭下的道歉啟事！到底藏了多少故事。好復古、好複雜」。（翻攝陶晶瑩臉書）

▲陶晶瑩驚呼，「頭版！報頭下的道歉啟事！到底藏了多少故事。好復古、好複雜」。（翻攝陶晶瑩臉書）

 DJ金寶的分享文，也意外釣出蘇小姐本人，並留言「不希望被肉搜，造成更大的傷害」。（翻攝DJ金寶臉書）

▲DJ金寶的分享文，也意外釣出蘇小姐本人，並留言「不希望被肉搜，造成更大的傷害」。（翻攝DJ金寶臉書）

對此，網友則紛紛留言「這道歉心不甘情不願」、「看來官司打輸了」、「八年的時間可能才是真正的原因吧，2920天，70080小時，這流金歲月的無情流逝，豈是一個道歉啟事能善了」、「剛剛看到蘇媽媽，以為是華燈初上」、「蘇媽媽的劇情已經夠多條線了，不能再多這條了，太燒腦了！」、「感覺可以給編劇們很多發揮空間」、「蘇小姐感覺很強大」、「感覺支線很多」、「八年耶！女人有多少青春可以這樣玩弄，或許相愛容易相處難」、「看起來怎麼樣都不像道歉，繼續告！」


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