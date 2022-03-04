台北再爆防疫旅館群聚　香港入境男傳給同樓層住客「3例改判本土」

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布，改判境外3名個案為本土案例，分別為案20016、案20110、案20256，屬於台北市某防疫旅館，4確診個案住同一樓層。目前員工、上下同房號、其餘房客皆已完成採檢，全數陰性。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，4確診個案住同一樓層，房間呈扇形分布，房間相鄰、走道相通，先後入住發病，經後續調查結果發現，基因定序一樣都是Omicron BA.2，研判最早入住的香港旅客（案19934）是感染源。其他3案分別來自越南、中國、日本，推測和香港旅客有間接接觸染疫。

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▲台北防疫旅館再爆群聚感染相關防治措施。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞說明，該防疫旅館員工、上下同房號、其餘房客皆採檢陰性，但尚有2位協尋待採。目前整層樓都已消毒清空，完成相關環境調查 ，發現電梯部分可能無確實分流，導致員工及住客混搭；一樓門禁管制部分也需加強，送風系統的抽風效果不佳，有房間內送風系統未持續供應之情形，指揮中心已要求部分改善，複驗後若無問題才可重新啟用。

羅一鈞指出，自去年12月至今，共計有15家防疫旅館有類似事件，分布在台北、桃園、高雄及新北。加上今天3例，共有23例境外移入改判本土。