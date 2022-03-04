外出注意！境外污染物移入　中南部空污亮紅燈

▲受境外污染物移入影響，中南部空污亮紅燈，圖為彰化天空霧茫茫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者許敏溶／台北報導

受境外污染物移入，加上位於背風面，環保署指出，今（4日）天西半部地區空氣品質多為橘色提醒至紅色警示等級，根據環保署上午10時監測結果，中部、雲嘉南空品區及金門為「紅色警示」等級，是對對所有族群不健康，北部、竹苗及高屏空品區為「橘色提醒」等級，提醒民眾注意。

環保署表示，根據監測資料及氣象局今天上午9時資料顯示，今天環境風場為偏東南風，西半部地區因為處在背風面，風速較弱且混合層高度較低，水平及垂直擴散條件差，且仍受境外污染影響，故除了花東地區空品為「良好」等級，宜蘭為「普通」等級，其餘地區為「橘色提醒」到「紅色警示」等級。

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▼根據環保署預報，今天受境外污染物移入，中南部留意空污。（圖／環保署提供）

明天（5日）東北季風稍增強，環保署指出，環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件好轉，中部以南則位於下風處，仍然容易有污染物累積，預估宜蘭、花東空品區為「良好」等級，北部與竹苗空品區為「普通」等級，中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署表示，週日（6日）環境風場轉為偏東風，北部及東半部有局部短暫雨，擴散條件良好，但竹苗以南地區風速較弱，擴散條件較差，污染物較易累積，預估宜蘭、花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗空品區為「普通」等級，中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

氣象局提醒清晨西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級；中部及雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。