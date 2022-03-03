高院發回更裁林姿妙女兒林羿伶　最快3／4重開羈押庭

▲2日高院撤銷林羿伶聲押不成部分，宜蘭地院最4或7日召開羈押庭訊問。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

因聲押未成宜蘭縣長林姿姿及其女兒林羿伶、宜蘭農業處長康立和等3人，宜蘭地檢署提出抗告，台灣高等法院2日撤銷林羿伶部分，發回宜蘭地方法院更裁，其他抗告駁回。宜蘭地院表示，最快3/4或3/7重新召開羈押庭。

宜蘭地檢署2/22日二度指揮廉政署，調查宜蘭縣長林姿妙涉貪案，檢方也對林姿妙、其女兒林羿伶與農業處處長康立和3人聲請羈押禁見，但宜蘭地院23日裁定林姿妙80萬元交保，另2人無保請回。檢方二度大動作，都羈押禁見不了林姿妙，不無被打臉之嫌，宜蘭地檢署2/25收受宜蘭法院裁定送達，並3/1依法提出抗告。

高院2日認為，林羿伶否認檢方指控，但依檢察官在羈押聲請書「證據」欄所列的相關供述、文書證據、扣押物證、相關監視錄影畫面與會勘紀錄、照片及通訊監察譯文等文件，足認林羿伶涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款圖利、刑法第213條公文書不實登載等罪嫌，因此撤銷、發回更裁。

宜院表示，待收到高院發回裁定後進行分案，將訂期並傳喚被告、通知辯護人到場，最快3/4或3/7重新召開羈押庭訊問，以決定羈押與否。