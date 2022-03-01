快訊／涉弊80萬交保！檢二度大動作「羈押不了林姿妙」　今提抗告

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙捲入土地徵增值稅貪汙等弊案，宜蘭地院2月23日中午裁定林姿妙以80萬元交保，女兒林羿伶、宜蘭縣府農業處長康立和等2人則請回。檢方二度大動作搜索，但都羈押不了林姿妙；對於地院裁定結果，宜蘭地檢署在2月25日收到裁定書後，於今(1日)提出抗告，全案送往高等法院審理。

▲宜蘭縣長林姿妙捲入貪汙弊案。（圖／記者游宗樺攝）

宜蘭縣長林姿妙涉嫌宜蘭縣府2019年某羅東農地免徵增值稅貪汙等弊案，宜蘭地檢署2月22日二度指揮廉政署進行搜索偵辦，認定林姿妙與其兒女涉貪，並有財產來源不明的情形，對林姿妙、林羿伶與康立和聲請羈押禁見。

至於林姿妙二兒子林佑澤，宜檢偵訊後認為其1月14日遭檢方偵訊後，涉嫌夥同國民黨前立委楊吉雄與其胞弟楊耀火等人共同藏匿證據，涉犯湮滅刑事證據罪，分別以200萬元、150萬元與150萬元交保。楊吉雄2月23日上午交保後步出宜蘭地檢署，更對著媒體鏡頭高喊，「對縣長政治迫害，自己也硬是受到牽連」。

不過宜蘭地院2月23日召開羈押庭後，認為林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與農業處處長康立和3人雖涉嫌重大，但仍不符合羈押標準與必要，因此裁定林姿妙80萬元交保，林羿伶與康立和則無保請回。

針對地院裁定結果，檢方審酌本案偵查進行程度、犯罪性質、犯罪情狀、及有湮滅證據與勾串共犯、證人之虞等一切情事，認為本案確有事實足認被告3人有刑事訴訟法之羈押原因與必要，今依法正式提出抗告，全案送往高等法院審理，若高院駁回，則維持原裁定；但若高院認為抗告有理，則撤銷原裁定，發回宜蘭地院更裁，3名被告將再度被傳喚召開羈押庭。