為開放邊境做準備！　王必勝：集檢所1個月內擴展到7000間

▲醫福會執行長王必勝受訪時說明集中檢疫所量能。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

國際疫情趨緩，台灣3月7日將迎來首批外籍商務人士，未來邊境也會逐步鬆綁。醫福會執行長王必勝今（4）日出席國衛院活動被問及疫情，他表示，未來應該還是會開國境，「大家要有耐性」。醫福會近期也積極擴建集中檢疫所量能，希望1個月能從現有的5500間擴增到7000間，以防未來疫情大爆發時衝擊醫療量能。

衛福部長陳時中日前在指揮中心記者會上表示，全球疫情下降，7月後歐美大解封的可能性相對高，「但伴隨而來的會是大流行」。歐美經歷過大規模爆發，大家心態都能承受，而台灣因為沒經歷過這麼大的疫情，還是要步步為營。

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王必勝今日呼應陳時中說法，直言在邊境解封時會造成大量確診，「疫情上樓梯是累，下樓梯危險」，危險的原因不外乎確診數暴增，以及產生大量重症死亡。香港近日確診數暴增，導致醫療量能崩潰，也成了國人前車之鑑，為了不要衝擊醫療量能，指揮中心早已有所準備。

王必勝提到，目前台灣的疫情還算穩定，春節專案結束後，集中檢疫所也釋出許多空床，目前全台集檢索無論加強型或一般型，總數約5500間，目前空床數達3800~3900間，為了因應國境解封，醫福會目標是在1個月內擴建到7000間，目前正積極與防疫旅館洽談中。

王必勝另指出，加強型與一般型集中檢疫所的差別在於，前者專門收確診者，後者收一般居格者。確診者病況有別，集檢所也會加強醫護人力和醫療設備配置，血氧偵測儀與氧氣製造機是必備品。除此之外，兩類集中檢疫所也不會混住。