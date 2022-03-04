　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為開放邊境做準備！　王必勝：集檢所1個月內擴展到7000間

▲▼國衛院-產官研攜手擘建醫療長照歸人照護整合模式落實連續性醫療照護服務。（圖／記者嚴云岑攝）

▲醫福會執行長王必勝受訪時說明集中檢疫所量能。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

國際疫情趨緩，台灣3月7日將迎來首批外籍商務人士，未來邊境也會逐步鬆綁。醫福會執行長王必勝今（4）日出席國衛院活動被問及疫情，他表示，未來應該還是會開國境，「大家要有耐性」。醫福會近期也積極擴建集中檢疫所量能，希望1個月能從現有的5500間擴增到7000間，以防未來疫情大爆發時衝擊醫療量能。

衛福部長陳時中日前在指揮中心記者會上表示，全球疫情下降，7月後歐美大解封的可能性相對高，「但伴隨而來的會是大流行」。歐美經歷過大規模爆發，大家心態都能承受，而台灣因為沒經歷過這麼大的疫情，還是要步步為營。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王必勝今日呼應陳時中說法，直言在邊境解封時會造成大量確診，「疫情上樓梯是累，下樓梯危險」，危險的原因不外乎確診數暴增，以及產生大量重症死亡。香港近日確診數暴增，導致醫療量能崩潰，也成了國人前車之鑑，為了不要衝擊醫療量能，指揮中心早已有所準備。

王必勝提到，目前台灣的疫情還算穩定，春節專案結束後，集中檢疫所也釋出許多空床，目前全台集檢索無論加強型或一般型，總數約5500間，目前空床數達3800~3900間，為了因應國境解封，醫福會目標是在1個月內擴建到7000間，目前正積極與防疫旅館洽談中。

王必勝另指出，加強型與一般型集中檢疫所的差別在於，前者專門收確診者，後者收一般居格者。確診者病況有別，集檢所也會加強醫護人力和醫療設備配置，血氧偵測儀與氧氣製造機是必備品。除此之外，兩類集中檢疫所也不會混住。

►三宅一生BAOBAO超甜價！

ET快訊
快訊／俄羅斯、白俄慘了！　26國聯手發動體壇制裁
丟丟妹「瀏海一掀」全臉露出超驚人！　入行4年首曝光
快訊／蓬佩奧：美國應以外交承認中華民國
普丁恐被推翻！BBC分析5種結局　揭擅自開戰下場
歐洲最大核電廠遭砲擊！　「火光炸裂」瞬間影片曝光
全台最貴釘子戶「2坪地喊4億」！　幕後竟是前立委炒翻天
俄烏代表團開始談判！　聚焦3關鍵問題

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學測放榜母女選填志願吵翻天　媽媽氣到心臟病發衝醫院救命

乾拌麵好貴？國宴廚的「麻辣拌麵醬」超簡單　再1關鍵：熱炒鍋

業師雲集傳授技能　崑大環工系連續16年獲就業學程補助

LIVE／303大停電民怨四起！總統蔡英文親自南下視察興達廠

豬排蓋飯「海苔粉多一點」打開全綠了　老饕讚：根本賺到！

前瞻計畫營造友善育兒空間　68所幼兒園全竣工增逾萬就讀名額

台南長榮中學文理兼修　數學作文雙雙獲獎

為開放邊境做準備！　王必勝：集檢所1個月內擴展到7000間

停電10幾小時損失慘　電費打9折！苦苓狠酸：可以再「誠懇」一點

大停電後空污也來了！超級髒AQI衝破162　彰化飆紅色警戒

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

劉力穎開嗆「韓系YouTuber」背後小動作！ 丟3線索：網友已猜到是誰

邰智源「我恨香菜」陳珊妮開導無效　讚邰哥會唱...拱當她嘉賓？緊張了XD

突然停電！媽急拿燈衝下樓救狗 驚見牠淡定「靜守樓梯口」萌翻

「欠銀行越多錢越划算！」　錢幣蒐藏家：通膨怪獸來了

學測放榜母女選填志願吵翻天　媽媽氣到心臟病發衝醫院救命

乾拌麵好貴？國宴廚的「麻辣拌麵醬」超簡單　再1關鍵：熱炒鍋

業師雲集傳授技能　崑大環工系連續16年獲就業學程補助

LIVE／303大停電民怨四起！總統蔡英文親自南下視察興達廠

豬排蓋飯「海苔粉多一點」打開全綠了　老饕讚：根本賺到！

前瞻計畫營造友善育兒空間　68所幼兒園全竣工增逾萬就讀名額

台南長榮中學文理兼修　數學作文雙雙獲獎

為開放邊境做準備！　王必勝：集檢所1個月內擴展到7000間

停電10幾小時損失慘　電費打9折！苦苓狠酸：可以再「誠懇」一點

大停電後空污也來了！超級髒AQI衝破162　彰化飆紅色警戒

台6正妹女優都被窮宅男追到手！「私密約砲群」成關鍵　8內幕全抖出

烏克蘭核電廠遭砲擊！亞股倒一片　日、港股重挫逾600點

學測放榜母女選填志願吵翻天　媽媽氣到心臟病發衝醫院救命

26國聯手發動體壇制裁！韓媒爆：禁「俄國、白俄」辦賽事與參賽

美國五角大廈：美俄已建立熱線避免誤判

影／《全明星2》11位強棒回歸！「震撼教育」第三季學弟妹…猛將畫面曝

亮・珠寶／登基50周年胸針洩學霸身分　丹麥女王樂當王室藝術家

BMW將升級「B58 3.0升6缸渦輪引擎」到370匹　Supra也受惠

SOMI直播疑外洩3秒BLACKPINK新歌！YG出手「違反著作權」全刪了

訊連旗下玩美移動Q3赴美上市　帶動股價跳空漲停

生活熱門新聞

重機辣妹「屁股蛋一條線」跑山　身分曝是SWAG女優

越來越冷！冷氣團又挾雨彈襲台

被問「要不要發雞排」！王美花回應了

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

全台大停電「名店連躲3次」！執行長神排休讓網跪了

全台大停電　經濟部長王美花講稿千人灌爆

史上最硬教召！後備軍人用這招鑽漏洞閃兵

好市多驚見「一根神器」　網實測嗨了

一早查台電「中火卯起來燒」　台中人哭了

「龍抬頭」招財補庫５祕法公開

高雄多區二度停電！台電揭原因居民氣炸

快訊／台電21：30加開記者會

周日冷氣團南下「雨彈報到」　低溫下探12°C

【即時民調】王美花該不該發雞排？

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

停電啪啪GG了！鳳梨摸黑「床上用愛發電」辣女友

「姊夫」3秒讓她滿足　竟卡穴差點升天急送醫

感情生變釀命案　港籍女大生魂斷逢甲商圈

42歲人妻憋2年參加遊歐團　第7天竟染病喪命

獨／AV女優集體閃人　經紀人怒揭2黑幕「都是假的」

烏克蘭人遞熱茶　俄士兵視訊見媽秒落淚

重機辣妹「屁股蛋一條線」跑山　身分曝是SWAG女優

越來越冷！冷氣團又挾雨彈襲台

他號召「北部人幫省電」　溫馨貼文遭噴爛

被問「要不要發雞排」！王美花回應了

俄富豪祭出100萬美元　懸賞普丁項上人頭

小S「暴腫一圈」撞臉陳文茜！無P真實體型全被拍

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

台電補償方案出爐！工業及家庭用電費95折　停電逾6小時打9折

全台大停電「名店連躲3次」！執行長神排休讓網跪了

更多

最夯影音

更多
澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為
提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面