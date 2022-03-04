檢審會決議免懲失言檢察官　律師憂：似乎宣示檢座可這麼做

▲律師全聯會理事長陳彥希。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

高雄地檢署檢察官趙期正，在訊問被告時竟說出「你的辯護人裡面有人吸毒？你辯護人有病，在抽大麻？」等言詞，最後檢審會竟決議不需懲處。對此，「律師全國聯合會」理事長陳彥希透過媒體表示，檢審會的任何決定，均攸關檢察官日後偵訊的界線，建議最終核定機關法務部慎思，以免如同宣示未來檢察官訊問時，都可以這麼做！

檢察官掌握國家追訴刑事犯罪的大權，能發動強制處分，並提起訴追，在古代政府機制中，檢察官就幾乎是公堂上的縣老爺，跪在堂階下的老百姓，就幾乎是砧板上待宰的羔羊。倘若遇到態度不良的檢察官，老百姓一定會產生不良的印象，當然對司法不能信賴，影響不容忽視。

趙期正訊問被告時說出：「聽說你私下抗辯，聽說你私下跟承辦員警說，你的辯護人裡面有人吸毒喔？還是說你辯護人有病？在抽大麻？……你在刑事局等候律師到場前，你有跟承辦員警表示，……這些辯護人其實都不是你請的，而且疑似精神狀況不穩定、有濫用藥物的情形。」另外趙期正也對被告說：「你不喜歡某律師，沒有關係你要講，因為你不信任他，或者其他原因你想要換漂亮的、女的、法扶的、便宜的，都可以。」被檢察官評鑑委員會送請雄檢查處，雄檢雖決議「促其注意」，但卻沒得到檢察官為主的「檢察官人事審議委員會」核定，改決議不用懲處。

對於檢審會的決議，律師全聯會理事長陳彥希透過媒體表示，檢察官地位正義崇高，應謹言慎行，才能讓人相信檢察官的公正、客觀；他指出，即便檢察官無心失言，仍可能會傷害人民對司法的信賴。他說，本案雖屬個案，但將對所有的檢察官產生約束，這好像一把尺。陳彥希最後語重心長表示，失言不用懲處，這如同向所有檢察官宣示「這樣做是可以的」。

另外「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英也認為，除了加強行政首長監督責任以外，透過「第四權」媒體的監督，也是很有效的方法。他認為，在不違反「個人資料保護」的前提下，媒體監督應該會有成效。