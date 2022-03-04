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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

檢察官開庭稱「辯護人吸毒？」檢審會決議免懲處還給甲等

恐龍，恐龍法官，小孩，小孩生氣（圖／視覺中國CFP）

▲檢察官對律師出言不遜，檢察官人事審議委員會認為不需懲處。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

高雄地檢署檢察官趙期正，在訊問被告時竟說出「你的辯護人裡面有人吸毒？你辯護人有病，在抽大麻？」等言詞，檢評會移請雄檢查處，雄檢決議「促其注意」，但送到檢察官為主的檢察官人事審議委員會後，檢審會竟翻盤決議免懲處，還通過趙期正職務評定（考績）為良好（甲等）。

趙期正在偵辦2019年11月22日進行某件毒品案件偵查程序，訊問被告時，趙期正竟然說出：「聽說你私下抗辯，聽說你私下跟承辦員警說，你的辯護人裡面有人吸毒喔？還是說你辯護人有病？在抽大麻？……你在刑事局等候律師到場前，你有跟承辦員警表示，……這些辯護人其實都不是你請的，而且疑似精神狀況不穩定、有濫用藥物的情形。」另外趙期正也對被告說：「你不喜歡某律師，沒有關係你要講，因為你不信任他，或者其他原因你想要換漂亮的、女的、法扶的、便宜的，都可以。」

趙期正的言詞，讓當時在場的單姓律師不滿，請求檢察官評鑑，全案經由律師公會送請評鑑，「檢察官評鑑委員會」認為趙期正造成「律師與其委任人之間產生難堪、尷尬與懷疑能力程度之感受。」但情節並非重大，不成立評鑑，但行為仍有未洽，因此將這部分移請高雄地檢署作出適當處分。

對於趙期正的行為，法務部長蔡清祥當時也發出聲明，強調「深表痛心」、「除責令職務監督機關儘速依法查處以正綱紀外，法務部也重申對於不適任司法官加速淘汰之決心。」最後更聲明「若有行為不當而戕傷檢察官之信譽者，法務部也將依法嚴懲，若有不適任者，亦將依法淘汰，以匡正檢察官之價值。」

高雄地檢署根據檢評會的決議，做出「促其注意」的決定，並送請以檢察官為主的「檢察官人事審議委員會」核定。但即便部長發聲明、講重話要重懲，檢審會最後以八票對七票，決議不用懲處，還通過趙期正考績甲等的決議。如此大逆轉的結果，讓人傻眼，也容易讓外界對檢審會產生「官官相護」、「寬以待己」的不良印象。

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