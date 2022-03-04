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快訊／蓬佩奧：美國應以外交承認中華民國　「台灣人民值得世界尊重」

▲美國前國務卿龐培歐演講會。（圖／記者林敬旻攝）

▲美國前國務卿蓬佩奧演講會。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4日上午出席遠景基金會舉行的演講會表示，台灣是華人世界自由民主典範，但此傷害中國的權威，中國國家主席習近平不會滿足於香港而止步，呼籲美國應以外交承認中華民國台灣是自由主權國家，「這無涉台灣未來的獨立，而是承認一個明確且早已存在的事實」，因為台灣已經是獨立的國家。

蓬佩奧會中肯定總統蔡英文說，「在這個關鍵的歷史時刻，總統蔡英文持續展現台灣人所需要的領導人風範」，台灣人民在這座島嶼創造令人驚豔的民主奇蹟，並稱感謝在他下榻的旅館外的示威民眾說，「你們是這個國家民主活生生的例證，也讓我想到我的家鄉」。

蓬佩奧表示，台灣經濟具備創新的特質，在自由市場制度激勵下，台灣公司讓全世界稱羨，例如全球電子產品幾乎都有台積電的零件，鴻海生產的手機、筆電更是不勝枚舉，顯示台灣是全球最重要的經濟體之一，而正是因為台灣是自由國家，才能創造出這些傑出的經濟成就，「只要自由受到威脅，我們應該一起挺身而出」。

蓬佩奧直言，今天最重要的討論是，要如何處理中華人民共和國的侵略？他說，看看烏克蘭局勢，獨裁者、俄羅斯總統普丁罔顧自由，決定進犯烏克蘭，烏克蘭人民不願屈服，奮力抵抗入侵者，但他擔心除非歐洲國家以更大決心反對俄國，否則烏克蘭自由之光可能熄滅，「千萬不可錯估情勢，普丁不會止步於烏克蘭」。

蓬佩奧說，美國前總統川普上任後決定停止與中國「天真的交往方式」，開始處理未履行的美中貿易協定，但很快發現問題比實際更嚴重，「喚醒各界認清中共對美國乃至全球的威脅，至為必要」，顯然習近平相信中國比美國更強大，正因為美國是台灣自由最堅定的後盾，拿下台灣即可改變全球權力平衡，使中國佔上風。

「我一再強調，與中國打交道要先存疑並查證，我相信台灣人民對此也深有同感」，蓬佩奧說，中國對台灣的威脅源自於恐懼和偏執，因為台灣是華人社會自由民主的成功典範，嚴重傷害其威信和權威，他擔任國務卿期間見到香港自由民主的滅亡，「他（指習近平）不會滿足於香港而止步，台灣是中共『一國兩制』不可或缺的一部分」。

蓬佩奧說，「美國必須支持台灣，就像冷戰期間美國捍衛西柏林一樣，當時我們都知道，一但西柏林淪陷，當地的自由就會死亡」，他認為美國有必要改變50年來的政策模糊，這事關美國對中華民國台灣的外交承認，美國應該持續與中國以主權政府方式交往，另一方面，對於台灣2300萬人民和民選政府的外交承認，不應該再被忽略、躲避或視為次之。

蓬佩奧呼籲，美國應該立即採取措施，以外交承認中華民國台灣是自由主權國家，「這無涉台灣未來的獨立，而是承認一個明確且早已存在的事實」，過去和現任台灣領導人都明確表示台灣無需宣佈獨立，因為台灣已經是獨立的國家，名字叫中華民國，「美國政府應該承認這個政治、外交及主權事實，台灣人民值得世界尊重，其作為一個自由、民主的主權國家」。

此外，蓬佩奧也開玩笑說，有些人說他比過去在電視上看起來「好多了」，但是不要這樣講，因為這可能會阻止他享受台灣美食，並稱之前駐美代表蕭美琴送了一些鳳梨乾給他，也有人推薦他台灣的牛肉麵和鳳梨酥。

蓬佩奧今天上午出席遠景基金會所舉辦的活動並公開演講，下午將進行媒體聯訪記者會，並將在晚間參加立法院長游錫堃設宴，與會者包括立法院副院長蔡其昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、時代力量立法院黨團總召邱顯智等人。

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