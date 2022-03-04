　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「地表最帥和尚」特赦出獄！　最新發文曝光湧萬人按讚

被稱為「地表最帥和尚」的緬甸男模Paing Takhon過去遭到緬甸軍政府逮捕，如今獲得赦免出獄。（圖／翻攝自Paing Takhon臉書）

▲被稱為「地表最帥和尚」的緬甸男模Paing Takhon過去遭到緬甸軍政府逮捕，如今獲得赦免出獄。（圖／翻攝自Paing Takhon臉書）

圖、文／CTWANT 

在緬甸與泰國都擁有高知名度的男模演員Paing Takhon，過去曾因短期出家照爆紅到全球，但他因反對緬甸軍政府政變，遭到逮捕並處以3年有期徒刑，過去曾流傳他落魄狼狽的照片，但2日他獲得赦免出獄，他的律師也證實他已回到家，他也在稍早更新臉書與IG，不少網友與藝人好友都留言。

Paing的出家照相當帥氣，也讓他在全球爆紅。（圖／翻攝自Paing Takhon臉書）

▲Paing的出家照相當帥氣，也讓他在全球爆紅。（圖／翻攝自Paing Takhon臉書）

Paing Takhon過去已是知名泰國與緬甸演員，曾因短期出家照爆紅。（圖／翻攝自Paing Takhon臉書）

▲Paing Takhon過去已是知名泰國與緬甸演員，曾因短期出家照爆紅。（圖／翻攝自Paing Takhon臉書）

過去曾因短期出家穿上紅色袈裟，並露出粗壯手臂肌肉爆紅的緬甸男模演員Paing Takhon（譯名白德宏或白因），因支持緬甸民主抗議活動，遭緬甸軍政府列為名人通緝名單，並被判刑3年勞改，過去更曾傳出他無神的照片，以及在監獄的畫面。

過去他曾因公開反對緬甸軍政府，透過社群傳播並被軍政府視為叛亂份子逮捕。（圖／翻攝自Paing Takhon臉書）

▲過去他曾因公開反對緬甸軍政府，透過社群傳播並被軍政府視為叛亂份子逮捕。（圖／翻攝自Paing Takhon臉書）

2日他遭到赦免出獄，而他的律師也證實此事，並表他已經回到家中。Paing Takhon更新社群網站，也讓眾人相當意外，並紛紛留言為出獄的他加油，並希望他能平安保重。

不少粉絲也留言希望過去帥氣的Paing可以早日回歸螢光幕。（圖／翻攝自Paing Takhon臉書）

▲不少粉絲也留言希望過去帥氣的Paing可以早日回歸螢光幕。（圖／翻攝自Paing Takhon臉書）

延伸閱讀
「鳴日廚房」將上路　6月底前銷售一空　開箱移動的五星餐廳
「睡前滑手機8分鐘」興奮超過1小時　專家警告：對睡眠有影響
月薪55K全上繳…他扛信貸「買賓士寵女友」　8個月後醒了「反被轟出去」

►這些衣服是用「會呼吸的蠶絲」做的！

ET快訊
全台大停電「名店連躲3次」！執行長神排休讓網跪了：班表交出來
42歲人妻憋2年參加豪華遊歐團　第7天竟染病喪命
今熱過30度！　下週強冷空氣來襲「春寒料峭10℃」
祭出100萬美元懸賞普丁「項上人頭」　俄羅斯富豪呼籲軍官叛變
普丁稱攻烏克蘭按計畫進行「俄軍已完成任務」　陣亡士兵撫卹曝
俄烏2輪和談結束　商討停火、同意開闢「人道走廊」疏散平民
【即時民調】全台大停電，您認為王美花該不該發雞排？
俄烏代表團開始談判！　聚焦3關鍵問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「地表最帥和尚」特赦出獄！　最新發文曝光湧萬人按讚

爸抱兒血屍痛哭！　俄軍包圍烏南港市「狂炸24小時」慘況曝光

42歲人妻憋2年參加豪華遊歐團　第7天竟染病喪命

英雄背後的女人！　烏克蘭第一夫人留守家園：和老公與你們同在

普丁稱攻烏克蘭按計畫進行「俄軍已完成任務」　陣亡士兵撫卹曝

烏克蘭局勢增添不確定性　美股收低96點

女兵帶「姊夫」進部隊震3秒讓她滿足　竟卡穴差點升天急送醫

俄軍入侵鄰國烏克蘭　摩爾多瓦申請加入歐盟

普丁好友「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄　呼籲俄烏停戰談判

美制裁普丁親信！　克里姆林宮發言人、寡頭企業都中箭

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

邰智源「我恨香菜」陳珊妮開導無效　讚邰哥會唱...拱當她嘉賓？緊張了XD

「碰一聲」少掉全台3分之1電力　興達電廠冒煙王美花：非爆炸

高雄興達電廠釀全台大停電　台電：機組跳脫故障並無缺電

劉力穎開嗆「韓系YouTuber」背後小動作！ 丟3線索：網友已猜到是誰

全台大停電！全市傳災情案　台電網站掛了「一片白」

「地表最帥和尚」特赦出獄！　最新發文曝光湧萬人按讚

爸抱兒血屍痛哭！　俄軍包圍烏南港市「狂炸24小時」慘況曝光

42歲人妻憋2年參加豪華遊歐團　第7天竟染病喪命

英雄背後的女人！　烏克蘭第一夫人留守家園：和老公與你們同在

普丁稱攻烏克蘭按計畫進行「俄軍已完成任務」　陣亡士兵撫卹曝

烏克蘭局勢增添不確定性　美股收低96點

女兵帶「姊夫」進部隊震3秒讓她滿足　竟卡穴差點升天急送醫

俄軍入侵鄰國烏克蘭　摩爾多瓦申請加入歐盟

普丁好友「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄　呼籲俄烏停戰談判

美制裁普丁親信！　克里姆林宮發言人、寡頭企業都中箭

皮膚科醫師推薦6種「抗痘養生茶」　熬夜痘、下巴痘都能改善

7月能出國？　醫「借鏡香港」曝亂解封後果：誰還敢來台灣玩

美國願意為台灣出兵？　蓬佩奧低調回應

永豐金估台股Q3破萬九！　金融股還有10到15%上漲空間

外資近10日買進長榮15.57萬張　法人認為公司派為保經營權必然做多

《該死的阿修羅》樓一安告白賴澔哲　「你是刻在我心底的名字！」

澎恰恰前妻8字回應離婚！　37年夫妻情斷…友人悲揭背後原因

「地表最帥和尚」特赦出獄！　最新發文曝光湧萬人按讚

爸抱兒血屍痛哭！　俄軍包圍烏南港市「狂炸24小時」慘況曝光

蓬佩奧非為保台而來？　知情人稱駐美代表處電報藏商業考量

沒水果吃！雲林村落變花果山　猴群大軍闖民宅「搶糧肆虐」

國際熱門新聞

烏克蘭人遞熱茶　俄士兵視訊見媽秒落淚

俄富豪祭出100萬美元　懸賞普丁項上人頭

俄烏2輪和談結束　商討停火及開闢人道走廊

更／俄烏代表團開始談判：聚焦3項關鍵問題

「姊夫」3秒讓她滿足　竟卡穴差點升天急送醫

普丁稱攻烏克蘭按計畫進行　陣亡士兵撫卹曝

烏克蘭首淪陷大城　赫爾松「滿街曝屍」

42歲人妻憋2年參加遊歐團　第7天竟染病喪命

法總統府：馬克宏與普丁通話90分鐘

加拿大軍情司令：西方盟國憂俄烏「引台海戰爭」

台灣捐款烏克蘭帳戶累計近8000萬元　單筆最高200萬

基輔現況和想像不同？她驚曝：歡迎俄軍攻烏

烏克蘭大城遭俄軍圍城　斷水電

英雄背後的女人！　烏克蘭第一夫人挺老公：與你們同在

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

感情生變釀命案　港籍女大生魂斷逢甲商圈

烏克蘭人遞熱茶　俄士兵視訊見媽秒落淚

越來越冷！冷氣團又挾雨彈襲台

被問「要不要發雞排」！王美花回應了

台電補償方案出爐！工業及家庭用電費95折　停電逾6小時打9折

他號召「北部人幫省電」　溫馨貼文遭噴爛

俄富豪祭出100萬美元　懸賞普丁項上人頭

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

俄烏2輪和談結束　商討停火及開闢人道走廊

獨／2女大生為房租爭吵 　1人死亡

好市多驚見「一根神器」　網實測嗨了

快訊／台電21：30加開記者會

更／俄烏代表團開始談判：聚焦3項關鍵問題

「姊夫」3秒讓她滿足　竟卡穴差點升天急送醫

普丁稱攻烏克蘭按計畫進行　陣亡士兵撫卹曝

更多

最夯影音

更多
澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為
全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面