老夫婦「幫兒買房」卻被送進養老院　母心酸提告：說好養我的

▲上海一對老夫婦把老房子和股票賣掉給大兒子買新房，大兒子卻要將母親送到養老院。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

上海一對老夫婦把老房子和股票賣掉，給大兒子買了一間新房，並約定好和大兒子同住，且大兒子需盡贍養義務，沒想到大兒子離婚後和母親關係惡化，不僅把房子賣了，還要將母親送到養老院，老母親在不得已的情況下將兒子告上法院，最終法院裁定大兒子應當償付70萬元。

上海一對老夫婦張老伯與李阿婆育有2兒2女，2007年張老伯因病行動不便，夫婦倆便賣了自己的老房子和股票，拿錢給大兒子買新房，並約定和大兒子同住，而大兒子需多盡贍養義務。

但隨著張老伯去世，大兒子又經歷了離婚，和母親的關係逐漸惡化，隨後大兒子竟把和母親共同居住的房子賣掉，還堅持把母親送到養老院；李阿婆不得已，只能將兒子告上法院，並索賠150萬元（約新台幣665萬元），她表示曾和4名子女召開家庭會議，當時大兒子表示房子賣掉後，會分150萬元給她，供她去養老院使用，但卻遲遲不履行。

對此，大兒子表示，即便說過給母親150萬元，也屬於單方贈與，在沒有實際交付之前有權變更。法院最終審理認定，大兒子因接受母親贈與，而附帶的義務並未妥善完成，應當償付70萬元（約新台幣310萬元）。

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