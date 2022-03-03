陸GDP預期增速放緩　郭衛民：經濟發展面臨嚴峻挑戰

▲全國政協十三屆五次會議新聞發布會。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸全國兩會正式拉開序幕，今（3日）全國政協十三屆四次會議新聞發布會在北京舉行，由大陸全國政協委員郭衛民擔任發言人。中外媒體關注大陸今年GDP增速表現？郭衛民指出，面對複雜多變的國際環境和國內疫情形勢的多重考驗，中國經濟發展面臨嚴峻挑戰，今年外貿領域也存在很多不確定、不穩定性因素。建議未來將採取各種政策，穩定市場主體預期。

受到前年疫情影響，去年大陸2021年經濟增速取得8.1%的高增長，遠超經濟增速目標值6%。但預計2022年可能增速目標落在5.6%到5.7%之間。有外媒提問，「今年大陸經濟面臨三重壓力，預期中國經濟今年表現如何，宏觀政策穩定經濟的著力點是什麼？政協對此有哪些建議？」

▲大陸全國政協委員、外事委員會委員郭衛民擔任全國政協十三屆五次會議新聞發言人。（圖／記者任以芳攝）

郭衛民指出，去年中國經濟運行保持穩定恢復態勢，經濟增速8.1%，經濟總量超過110萬億元，人均國內生產總值突破了1.2萬美元，這表明中國經濟長期向好的基本面沒有變。「同時我們也要看到，今年外部環境更趨複雜和不確定，我國經濟發展面臨嚴峻挑戰。」

今年如何保持經濟平穩健康發展？郭衛民表示，針對國內經濟發展所面臨的需求收縮、供給衝擊、疫情轉弱三重壓力，有委員建議，要推動技術創新和產業變革，有效拓展內需，形成新的增長點和增長極；要提高供應鏈的穩定性和安全性，增強自主創新能力，加強關鍵技術創新，包括打造數字經濟新優勢；要十分注重各種政策出台的統籌和解讀，及時研判風險，化解公眾疑慮，穩定市場主體預期。

▲ 大陸今年外貿受疫情影響，不穩定因素多。（圖／pixabay）

2021年大陸外貿進出口的規模達到了6.05兆美元，創歷史新高，但受到全球疫情持續反復等外部環境的變化，大陸今年的外貿形勢是否維持跟去年一樣水平？郭衛民坦言，「今年外貿領域確實存在著很多不確定、不穩定性的因素，外貿面臨很大的壓力。」

郭衛民進一步說，中國外貿產業基礎雄厚，具有強大的韌性，今年外貿運行有望保持在合理的區間。今年建議採取有力措施，要做大做強外貿的主體，加快發展跨境電商、海外倉等外貿新業態新模式，積極推進內外貿一體化，進一步提升貿易數字化水平。