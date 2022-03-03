41歲女超市買菜！29歲收銀妹「叫一聲阿姨」慘了　2人扯髮打起來

▲被叫阿姨，她氣炸理論。（圖／翻攝自澎湃新聞）

圖文／CTWANT

通常不管幾歲的女生，都希望別人稱呼她「小姐」、「小姐姐」，若是被叫「阿姨」，臉上肯定三條線。大陸浙江省杭州一名41歲邢姓女子因被收銀員叫「阿姨」，內心覺得不悅，因此和對方理論，最後還打了起來。警方表示，2人在協調下已達成和解。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，邢女日前到一間超市買菜，付錢的時候，收銀員叫了一聲「阿姨」，讓她非常不開心。邢女氣憤地說，「我比你沒有大多少，妳不要叫我阿姨。」收銀員回，「我這麼叫怎麼了，我就叫阿姨怎麼了？」接著2人在櫃檯打了起來。

邢女向媒體控訴，自己對年齡很敏感，且對方才29歲，又沒有小她很多，叫她阿姨不合適，另外在理論過程中，收銀員態度非常差，最後還拉住她的頭髮踹人。不過店長卻反控，是邢女先罵人、動手；但店長坦承，收銀員確實態度不好，目前收銀員已主動辭職。

警方則表示，經過了解，邢女在理論過程中，手機碰到收銀員，剛好收銀員的情緒也比較激動，雙方因此打了起來，2人被帶回警局後，收銀員給了500人民幣（約新台幣2217元），雙方達成和解。

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