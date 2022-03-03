美高層代表團訪台　CNN：挺台對抗「專制強權威脅」

▲總統蔡英文、副總統賴清德於總統府宴請拜登特使團，台美一起戴上「力挺烏克蘭」口罩。（圖／總統府提供）

文／中央社台北2日綜合外電報導

舉世關注俄羅斯入侵烏克蘭戰事之際，美國派出跨黨派高層代表團旋風式訪台，美國有線電視新聞網（CNN）指出，美國此舉展現對另一個遭受專制強權日增壓力的民主國家的支持。

由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的5人高層代表團昨天下午抵台，今天陸續拜會總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌與國防部長邱國正等人；穆倫上午拜會蔡總統時表示，他們此行反映了美國對台灣強健夥伴關係的跨黨派支持。

本次美方代表團成員是國防和安全領域的卸任高官。成員還有前國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇利文（Meghan L. O’Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

CNN指出，分析家常將烏克蘭和台灣所面對專制強權的威脅相提並論。如今俄國無端採取軍事行動，烏克蘭真的落入險境，而台灣仍面對尋求終極統一的中國。

穆倫一行此時來訪，看似意在緩和台灣對自身前途的憂心。曾任美國兩位前總統小布希（George W. Bush）和歐巴馬（Barack Obama）最高軍事顧問的穆倫明言，他希望此行能讓台灣「安心」。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛分析，美國此時派團訪台「顯然與烏克蘭危機有關」，而由穆倫率團則顯示有關防衛議題的討論會是「重中之重」。

他又說，此時此刻，美國派出前政府高官組成的跨黨派高層代表團來台，意在展現美國對台灣的安全承諾確實不同，對台灣的承諾高於對烏克蘭。與烏克蘭相較，台灣在地緣政治和全球供應鏈所扮演的角色都不同。