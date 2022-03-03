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社會 社會焦點 保障人權

變換車道連吞9張罰單　駕駛1原因逆轉「秒省2.4萬」

記者黃翊婷／綜合報導

沈姓男子去年7月25日行經台88線東向4.0公里至7.2公里處，被民眾檢舉違規變換車道，短短4分鐘讓他吞下9張罰單，總計開罰2萬7000元，他覺得此舉違反比例原則，因此提告翻案。橋頭地院法官認為，沈男違規確實有錯，但違規地點相距未達6公里，違規時間相隔也未達6分鐘，應視為單一違規行為，最終裁定撤銷8張罰單，只算一次違規，罰鍰3000元。

▲夜間叫車,夜間搭計程車。（圖／ETtoday資料照）

▲沈男違規變換車道，卻一次收到9張罰單。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

判決書中提到，沈男2021年7月25日下午1時26分行經台88線東向4.0公里處，卻因違規變換車道，被民眾以行車紀錄器影像向警政機關提出檢舉。然而，沈男收到罰單一看，自己竟然在短短4分鐘內被開了9張罰單，一張罰鍰3000元，並記違規點數1點，相當於一口氣挨罰2萬7000元。

沈男不滿舉發，向交通部公路總局嘉義區監理所提出陳述，但得到的答案是「舉發無誤」，接著申請裁決也沒有翻案，氣得向橋頭地院提起行政訴訟；他強調，這9張罰單的違規時間、距離皆未滿6分鐘和6公里，連續舉發顯然有違比例原則。

交通部公路總局嘉義區監理所則認為，沈男在台88線東向4.0公里至7.2公里間違規遭檢舉，他的每次違規行為都有時序先後之別，行為地點也不相同，由社會一般觀察方式，可明確區隔為數個行為，所以他的每次違規行為，均有可能造成用路人行車安全危害，自應分別評價，當然沒有重複處罰的問題，一切都有行車紀錄器影像為證，並無違誤。

不過，橋頭地院法官當庭勘驗檢舉民眾提供的行車紀錄器影像，發現沈男的確違規，但依據《道路交通管理處罰條例》第85條之1第2項第1款之規範，如果違規地點相距未達6公里、違規時間相隔未達6分鐘或未行駛經過一個路口，即應視為單一違規行為，最終裁定撤銷8張罰單，僅算一次違規。也就是說，沈男只要繳交3000元罰鍰即可，成功守住2萬4000元，全案仍可上訴。

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