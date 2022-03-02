開戰7天成煉獄！烏克蘭「逾2000平民喪生」　俄6000士兵陣亡

▲俄羅斯入侵烏克蘭，雙方死傷慘重。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

俄烏衝突在2月底正式爆發，俄羅斯發動大規模入侵行動，造成許多民眾傷亡，根據《基輔獨立報》引述烏克蘭軍隊參謀總部的統計數字，報導俄軍最新戰損，包括5840名士兵陣亡、862輛裝甲戰車被摧毀等等。而烏克蘭緊急事態部則公布，自俄羅斯入侵以來，目前已有超過2000名烏克蘭平民喪生，數百棟建築物遭到摧毀。

綜合外媒報導，普丁先前雖承諾不會攻擊平民，但在之後的入侵烏克蘭行動中，俄羅斯部隊明顯攻擊毫無軍事設施的地區，甚至針對住宅公寓、醫院、幼兒園等進行炮擊。烏克蘭緊急救難服務處2日證實，自俄羅斯入侵以來，目前已有超過2000名烏克蘭平民喪生，許多手無寸鐵的人民只能不斷逃竄、驚慌大哭。

▲烏克蘭一名女童被迫與父親分開。（圖／路透社）

美國國防部一名高級官員表示，截至1日上午為止，俄羅斯已朝烏克蘭發射超過400枚飛彈，開戰前聚集在烏克蘭北、南、東面估計總數19萬的大軍，現在80％、超過15萬兵力已經進入烏克蘭，顯示俄軍在烏克蘭境內仍有龐大的戰力。

不過，烏克蘭軍隊參謀總部也統計，截至3月2日，俄軍累計戰損包括5840名士兵、862個裝甲戰車、355輛軍用汽車、211輛坦克、85個迫擊砲、60輛油罐車、40個多管火箭系統、、31架直昇機、30架飛機、2艘船艦以及3架戰術無人機。

▼烏克蘭基輔州小鎮博羅江卡平民住宅區慘遭俄軍空襲砲擊。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

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