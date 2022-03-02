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社會 社會焦點 保障人權

Dcard發問稱哥哥前任是「小三、蕭婆」　妙齡女幫大嫂出氣下場曝

▲網路,鍵盤,酸民,鄉民,電腦,打字,社群。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲為幫大嫂出一口氣，妹妹在網路上PO文公審哥哥前女友，對方不甘示弱告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／新竹報導

新竹一名王姓女子不滿哥哥前女友，打電話祝哥哥生日快樂，害得大嫂心情受影響，為了替大嫂出氣，王女在社群平台Dcard上以「請問怎麼處理哥哥的小三」為標題PO了一篇文，並完全沒馬賽克就附上自己與莊女的對話截圖，公開了莊女照片跟帳號暱稱，並留言「我要找人處理那個蕭婆」，新竹地院審理後依妨害名譽將王女判處拘役20日，可易科罰金。

判決書指出，22歲王女與大嫂感情融洽，而哥哥的前女友莊女在2021年1月29日，哥哥生日當天，無端打電話來祝賀生日快樂，使得大嫂因為吃醋心情不好，王女不滿之下以臉書通訊軟體向莊女興師問罪，但後來發生爭執、不歡而散。

但王女越想越不甘心，在同月30日凌晨在Dcard上的感情版，發表一篇「請問怎麼處理哥哥的小三」貼文，並描述事件經過，再附上與莊女的對話截圖，大剌剌公開莊女照片跟帳號暱稱，在文章的留言處與網友對話：「對了，我哥一直表示沒有沒有，一直說他們瘋了」、「我還說我要找人處理那個蕭婆，我哥也說好」。

莊女得知自己被發文「公審」，氣得蒐證並報案提告，莊女向警方表示，她與王女哥哥分手多年，從來沒介入其婚姻，自己問心無愧，所有指控都是無稽之談。且王女在網路上公開表示「要找人處理那個蕭婆」，還直接無碼直指自己身分，已使人身安全感到恐懼危害。

新竹地院審後認為，王女與莊女原本不相識，僅因一通電話，就在公開的網路上討論、謾罵，散布足以毀損對方人格名譽之事，行為不可取；但衡量王女犯後坦承犯行，並已張貼標題「是哥哥不老實，是我多管閒事、抱歉」的文章道歉，表示願意和解賠償，判王女妨害名譽罪處拘役20日，可易科罰金2萬元，可上訴。

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