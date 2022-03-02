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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

他喊國軍辦這活動：我第一個加入！　籲男女徵兵制

記者陳俊宏／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭，也讓台灣的兵役制度再度引發討論。桃園市前議員王浩宇表示，少子化，募兵會越來越困難，台灣已經沒有理由不恢復徵兵制，而且必須把女性也納入，才能滿足社會後勤補給、醫療所需，戰爭時才不至於兵員匱乏。

王浩宇1日在臉書說，至於已服替代役、未服役者或想重溫軍事技能（步槍使用與打靶）者，可報名國軍集體軍訓活動，再熟悉武器使用，這部分，政府真的不應該再迴避，「I will be the first to join.（我會第一個加入）。」 

▲國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼國防部表示，我國現行兵役制度採「募、徵」併行。（圖／資料照／記者林敬旻、李毓康攝）

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

王浩宇因服替代役被部分網友攻擊，他表示，入伍前醫師懷疑他有扁平足，要他做後續檢查，「但是我說我想要當兵，很難懂嗎？後來就直接判定常備役體位，我也比一般的替代役多當了好幾個月…很多人一直攻擊我當替代役，在偏鄉合法服完政府規定的兵役一年多錯在哪，不知道現在替代役比例超高嗎？」

俄羅斯、烏克蘭持續開戰，國際也同時關注台海局勢，國內建議全面恢復徵兵制的呼聲也變高，立法院法制局更建議政府恢復徵兵制。

對此，國防部長邱國正1日在立院表示，現行兵役制度是「募徵併用」，並未廢除徵兵制，而是將兵役重點放在募兵制，徵兵制仍維持4個月役期；國防部願討論任何議題，重點著墨在戰力、建軍和備戰，國防部會參與討論、表達意見，各界講法都會從長計議。

國防部解釋，我國現行兵役制度採「募徵併行」，推動募兵制的目的是藉由招募與培訓「役期長、意願強、經驗熟」的志願役人力，組建「量適、質精、戰力強」的現代化部隊；且遵《憲法》賦予兵役義務，役男仍徵集接受4個月軍事訓練，完訓後納入後備動員列管，以達「平時養兵少、戰時用兵多」的用兵需求。

▼國防部長邱國正1日在立院表示，現行兵役制度是「募徵併用」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院 行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國防部長邱國正堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▼王浩宇發文。（圖／翻攝王浩宇臉書）

（圖／翻攝王浩宇臉書）

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