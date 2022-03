他喊國軍辦這活動：我第一個加入！　籲男女徵兵制

記者陳俊宏/綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭,也讓台灣的兵役制度再度引發討論。桃園市前議員王浩宇表示,少子化,募兵會越來越困難,台灣已經沒有理由不恢復徵兵制,而且必須把女性也納入,才能滿足社會後勤補給、醫療所需,戰爭時才不至於兵員匱乏。

王浩宇1日在臉書說,至於已服替代役、未服役者或想重溫軍事技能(步槍使用與打靶)者,可報名國軍集體軍訓活動,再熟悉武器使用,這部分,政府真的不應該再迴避,「I will be the first to join.(我會第一個加入)。」

▲▼國防部表示,我國現行兵役制度採「募、徵」併行。(圖/資料照/記者林敬旻、李毓康攝)



王浩宇因服替代役被部分網友攻擊,他表示,入伍前醫師懷疑他有扁平足,要他做後續檢查,「但是我說我想要當兵,很難懂嗎?後來就直接判定常備役體位,我也比一般的替代役多當了好幾個月…很多人一直攻擊我當替代役,在偏鄉合法服完政府規定的兵役一年多錯在哪,不知道現在替代役比例超高嗎?」

俄羅斯、烏克蘭持續開戰,國際也同時關注台海局勢,國內建議全面恢復徵兵制的呼聲也變高,立法院法制局更建議政府恢復徵兵制。

對此,國防部長邱國正1日在立院表示,現行兵役制度是「募徵併用」,並未廢除徵兵制,而是將兵役重點放在募兵制,徵兵制仍維持4個月役期;國防部願討論任何議題,重點著墨在戰力、建軍和備戰,國防部會參與討論、表達意見,各界講法都會從長計議。

國防部解釋,我國現行兵役制度採「募徵併行」,推動募兵制的目的是藉由招募與培訓「役期長、意願強、經驗熟」的志願役人力,組建「量適、質精、戰力強」的現代化部隊;且遵《憲法》賦予兵役義務,役男仍徵集接受4個月軍事訓練,完訓後納入後備動員列管,以達「平時養兵少、戰時用兵多」的用兵需求。

▼國防部長邱國正1日在立院表示,現行兵役制度是「募徵併用」。(圖/記者屠惠剛攝)

▼王浩宇發文。(圖/翻攝王浩宇臉書)