反對任何改變現狀行為！拜登特使團拜會蔡英文　重申台美關係強健穩定

▲總統蔡英文2日接見拜登代表團。（圖／翻攝自ETtoday直播）



記者陳家祥／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團訪台，2日上午晉見總統蔡英文。穆倫提到，本次訪團反映了美國對台灣強健夥伴關係的跨黨派支持，「台海和平及穩定不僅符合美國的利益，也符合全球的利益」；他也提到，美國將繼續反對任何片面改變現狀的行為，支持以符合台灣人民意願和最佳利益的方式，和平解決兩岸議題。

穆倫致詞時表示，感謝總統蔡英文強而有力的領導，不僅在台灣，同時在這日益重要的區域維持和平穩定的重要性，更勝以往。

「我率領公民代表團來台，對美台夥伴關係表達支持。」穆倫說，在美國這股支持的力量不斷延續而且增長，我們訪問台灣的時間點，正是世界歷史上非常困難關鍵的時刻。正如拜登總統所言，民主正面臨長期且令人擔憂的挑戰，現在烏克蘭的情勢極為不利，現在比以往任何時刻都更需要和民主。

「本代表團能夠訪問台灣這個世界上最具活力的民主政體之一，我們深感驕傲。」穆倫提到，台灣積極面對這個世代的民住挑戰，不論是全球性的流行疾病，亦或是腐蝕人心的假訊息以及惡意影響，台灣在因應之餘都能兼顧核心民主價值。

穆倫表示，蔡英文總統是一位促進人權、婦女婦權和包容性社會的全球領導者，台灣在新冠疫情大流行初期，向美國人民提供援助，是美國最大的口罩捐贈者，對此我們仍深懷感激。

穆倫說，本訪團反映了美國對台灣強健夥伴關係的跨黨派支持，維護台海和平及穩定不僅符合美國的利益，也符合全球的利益。

「這也是為何美國將繼續反對任何片面改變現狀的行為，也持續支持以符合台灣人民意願和最佳利益的方式，和平解決兩岸議題。」穆倫表示，我希望能透過本次訪團的拜會，向蔡英文總統和台灣的人民再次保證，也向區域的盟友和伙伴傳達，美國堅定維持承諾。

最後，穆倫提到，4月是台灣關係法簽署43周年紀念，美國拜登總統先前擔任聯邦參議員時，也對該法投下贊成票，43年後，美國和台灣之間的合作比以往更強健、更深刻、更廣泛，我們感謝與台灣和蔡總統的夥伴關係，並且期待今天的討論。