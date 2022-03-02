「罐頭貓」正妹變SWAG女神！　超火辣IG帳號曝光

▲2013年林碧瑜（KIKI LIN）因貼出把貓塞進透明罐照片被網友撻伐。（圖／翻攝臉書）



記者葉國吏／綜合報導

2013年一位台中女大生林碧瑜，因把貓塞進透明塑膠桶內，並拍照上傳撐「罐頭貓」後遭撻伐，最後還因觸犯動保法遭移送。如今9年過去了，林碧瑜的近況曝光，她已經成為一位SWAG女郎，而且內容尺度比當年的罐頭貓還大。

林碧瑜（KIKI LIN）在2013年因在臉書上貼出虐貓照片，遭批踢踢網友轉發撻伐，林碧瑜當時儘管澄清「他(牠)是我寶貝，我想處處帶著他(牠)，我是出於想隨身和他(牠)再(在)一起才這樣。」但難熄網友怒火，最後林碧瑜也因違反動物保護法第27條，最後因當庭認罪獲緩起訴，但須服40小時勞役。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林碧瑜（KIKI LIN）IG照片尺度相當大。（圖／記者葉國吏翻攝）

事隔9年，林碧瑜從當年的清純女大生變成性感小模，從她的IG上可以看到許多尺度不小的性感照片，不過也能看到當年那隻「罐頭貓」的互動影片。另外林碧瑜也在成人平台SWAG上經營頻道，甚至還被該平台稱為超級新人，邀請拍攝2022年的火辣春聯。

▼Swagger Kiki（SWAG ID：kikilinbabe）是近期表現搶眼的人氣新Swagger，拍攝首部官方寫真長片中有全裸演出，成為熱賣影片。