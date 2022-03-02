俄學者爆「核戰近了」　稱普丁把家人送進西伯利亞核掩體

▲普丁將俄羅斯核威懾部隊警戒提高到異常的程度，引起外界憂慮。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著俄烏戰事升級，俄羅斯總統普丁下令「核三位一體」進入最高警戒狀態，引起核戰疑慮，俄國教授、政治科學家索羅威（Valery Solovey）1日聲稱，普丁已將他的家人移至西伯利亞一處地下城市，該碉堡設計目的就是為躲避核戰末日，不過該項消息並未得到進一步證實。

俄羅斯轟炸烏克蘭首都近400萬人的基輔，以及北方大城哈爾科夫（Kharkiv）的入侵行為，已在社群網路上炸鍋，更有不只一支影片拍到多顆飛彈落在密集聚集的民宅區，導致居民死亡，俄羅斯和普丁因此被斥為了贏得戰爭，不惜犯下戰爭罪刑。

英國《每日郵報》報導，61歲索羅威透過影片指稱就在上周末，普丁已將家人後撤到一處特殊碉堡中以防真的爆發核戰，「這個地下碉堡的位置在阿爾泰共和國內」。阿爾泰共和國為俄羅斯聯邦下轄，位於西伯利亞，東南與蒙古、新疆接壤，西南連接哈薩克。

「事實上，這不只是一個地下碉堡，而是一整個地下城市，配有最新的科學和技術」，索羅威聲稱他有來自克里姆林宮內部的消息來源，而這是一個相當大的警訊，代表戰爭還可能在近一步升級。

▲普丁的女兒提克霍諾娃不僅是雜技搖滾舞蹈家，還是世界雜技搖滾舞聯會副會長。（圖／路透社）

索羅威並未指出普丁送去的家庭成員有誰，但他先前還聲稱俄國奧運金牌體操運動員、38歲的卡貝娃（Alina Kabaeva）是普丁的秘密情人，「這才是他真正的家庭，卡貝娃有能力影響他的決定。」

普丁有2名女兒，分別為36歲的基因學家佛隆索娃（Maria Vorontsova），以及舞蹈出生的數學家，35歲的提克霍諾娃（Katerina Tikhonova）。此外媒體先前爆料他還有另一名18歲的女兒洛索娃（Luiza Rozova）。

索羅威被部分莫斯科當局人士斥為陰謀論者或散播假消息的人，但上周俄烏開戰後他被莫斯科當局請去「喝茶」，偵訊長達數小時，據了解理由是他在通訊軟體Telegram上針對普丁發布開戰，精神或身體狀態出問題可能是原因的論點而被盯上。

索羅威家中也遭到搜索，多部電子產品都被沒收，雖然他最終被釋放，但當局仍在針對他進行調查。