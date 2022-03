俄羅斯轟炸基輔電視塔釀5平民亡！　澤倫斯基痛批：歷史重演

文/中央社基輔1日綜合外電報導

烏克蘭今天指責俄羅斯以火箭攻擊首都基輔電視塔,造成5名平民喪生。內政部表示,有些設備受損,一些電視頻道無法運作,不過電視塔結構安然無恙。

▲俄軍轟炸基輔電視塔,未造成重大損害,但造成5名平民死亡。(圖/翻攝推特)

基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)表示,電視塔遭到兩枚火箭攻擊,造成附近5名行人喪生,由於俄羅斯揚言對基輔發動攻擊,他也呼籲居民不要待在街上。

市緊急服務單位在網路分享的影片顯示,率先趕抵現場的應急人員走過掉落的電力線,試圖撲滅電視塔下建築物瓦礫堆中的大火。

To the world: what is the point of saying «never again» for 80 years, if the world stays silent when a bomb drops on the same site of Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating…