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陳子瑜列國民黨5事件惹怒美國　「從要飯黨淪落邊緣黨」

▲▼美國資深官員訪團來台訪問，國民黨3點回應。（圖／國民黨提供）

▲美國資深官員訪團來台訪問，國民黨喊話蔡政府幫忙安排會晤。（圖／國民黨提供）

記者陶本和／台北報導

中國近期藉由俄羅斯入侵烏克蘭，加強對台認知作戰，國內特定人士也操作「疑美論」，美國總統拜登（Joe Biden）隨即在1日派特使團訪台，而國民黨也要求蔡政府安排會晤。對此，台灣基進黨議員參選人陳子瑜認為，國民黨根本不在這次訪團規劃中，並舉近年來國民黨5次惹怒美方的真實案例，證明國民黨從要飯黨淪落成邊緣黨。

本次拜登訪團，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）率領，成員方面包括：前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

在拜登訪團的行程規劃上，由美國在台協會（AIT）主責處理，預計僅短暫停留30小時，除了會見總統蔡英文、國安與外交高層之外，也會接受我國晚宴款待；至於國民黨喊話，希望蔡政府也能幫忙安排跟藍營人士會晤，外交部則將此一訊息傳達給AIT。

對於國民黨喊話要求蔡政府安排拜登訪團與藍營人士會晤一事，陳子瑜表示，這代表國民黨從一開始就不在這一次特使團行程規劃中，而且行程也絕對不是台灣政府單方面就可以決定。

陳子瑜表示，美方特使團這次訪台，也是在傳遞國民黨不可信也不重要的訊息，一整個邊緣化，「這也不是美方無禮，而是國民黨的業力引爆」。

陳子瑜回顧最近幾年發生的幾個事件，首先是美國衛生部長阿札爾訪台，國民黨副秘書長謝龍介表示「阿札爾是瘦肉精老闆」；而在美國務院次卿柯拉克來訪時，國民黨率眾到機場用「抗議美豬」迎接。

陳子瑜接著說，美國在台協會邀請國民黨立委餐敘，時任主席江啟臣以必須「團進團出」為由拒絕；此外，美國在台協會拜會台中市政府，盧秀燕市長違反外交誠信、脱稿突襲羞辱時任處長酈英傑處長。最後，他指出，美國駐聯合國大使克拉芙特預計訪台，國民黨立院黨團總召費鴻泰以「惡客」羞辱。

陳子瑜說，一般人被這樣對待都很誇張了，更何況是代表一個國家？他認為，國民黨根本是自作自受，還是往中國跑，雖然會被中國網友酸去要飯的，但至少還可以要到一些米粒。

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