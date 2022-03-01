大聯大副總買股票涉內線交易　檢察官認證....眼光神準買了就漲

▲大聯大副總林春杰因相信文曄潛力買股，一度被懷疑涉嫌內線交易，最終獲不起訴。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

大聯大公司3年前公告收購文曄科技，傳出大聯大副總經理林春杰在收購消息公開前，偷買文燁股票，再賣出部分獲利3萬餘元，大聯大執行長室女特助陳凱琳和丈夫林淦偉，也因購買大聯大股票獲利數千元，2021年間遭檢調搜索約談，但台北地檢署調查後，認為無證據顯示他們事先知道利多，1日以罪嫌不足處分不起訴。

大聯大公司在2019年11月11日收盤後決定，以非合意公開收購方式投資文曄科技，並在11月12日公告，以每股45.8元公開收購，目標取得文曄科技30%股票，文曄質疑遭惡意併購，擔心影響經營，找來IC設計廠祥碩(5269)策略聯盟，以換股方式反制大聯大才解套。

▲大聯大執行長室特助陳凱琳丈夫林淦偉目標退休前買1000張股票，也一度被傳有內線。（資料照／記者游宗樺攝）

檢調獲報，大聯大副總林春杰在12日一開盤，就買進文燁股票，等消息公開，趁著文燁大漲時賣出5張，獲利約3萬餘元，而執行長陳姓女特助則是先買了32張大聯大，等到2010年2月才賣了5張，獲利約數千元。

檢察官偵辦時，林春杰解釋因為相信文曄公司潛力，買股時間純屬巧合，他不可能知道收購案價格，是看報紙才知道。檢察官調查並勘驗LINE對話紀錄，當時大聯大收購案價格，只有董事長和財務長知道，財務長並沒有把收購價格告訴林春杰，無證據顯示林春杰因內線消息買賣股票。

此外，執行長室特助陳凱琳的股票帳戶都是由先生林淦偉使用，林淦偉過去10年，每年都會購買5到10張大聯大股票，而且設定目標在退休時要取得1000張大聯大股票，而且林淦偉的買股時間，是在陳凱琳加入收購專案並簽署保密承諾書之前，同樣夫妻倆同樣因罪嫌不足，獲得不起訴處分。