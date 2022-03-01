他率領「車臣殺人機器」出戰：隨時可為普丁而死！曾躲過5次暗殺

▲車臣共和國領導人卡德羅夫。（圖／翻攝自環球新聞雜誌）

記者鄭思楠／綜合報導

車臣共和國領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）日前放話，只要普丁一聲令下，車臣願意出兵橫掃烏克蘭。據陸媒《環球人物雜誌》報導，卡迪羅夫曾在車臣戰爭中失去了420名親人，父親被炸死，自己也先後5次遭遇暗殺。在這種環境下成長起來的卡迪羅夫行事果斷、擁有數千人的特種部隊、酷愛槍械、以虎為寵物，外界送給他一個綽號-高加索強人。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，車臣共和國領導人卡德羅夫26日會見俄國國家近衛軍負責人後，隨即在車臣首府格羅茲尼集結超過1萬名的車臣安全部隊士兵，宣布將派兵前往烏克蘭支援俄羅斯軍隊。

此前，據俄羅斯媒體報導，俄聯邦車臣共和國的精銳特種部隊已抵達前線參戰。報導稱，數百上千名身經百戰的車臣特種部隊在白俄邊境附近的森林完成了戰前動員，並迅速南下攻入烏克蘭境內。消息人士透露，這批車臣「殺人機器」隸屬於俄軍第46獨立作戰旅的第249特種營，也就是此前在俄格、敘利亞等局部戰爭中表現出色的車臣「南方營」。

這支部隊從上世紀90年代的第一次車臣戰爭開始就和俄軍並肩作戰，目前隸屬於俄國民近衛隊，總人數大約為500人，被稱作是俄軍的一把「利刃」。相關消息一經曝光，立即引發網友熱議，

卡迪羅夫生於1976年，當時的車臣還是車臣-印古什蘇維埃社會主義自治共和國，他的父親是艾哈邁德·卡迪羅夫（以下稱老卡迪羅夫）。1994年到1996年的第一次車臣戰爭期間，老卡迪羅夫是站在杜達耶夫分裂主義勢力一邊的，曾與俄羅斯聯邦軍隊對抗。1996年，他當選為車臣穆夫提（伊斯蘭教高級神職人員，伊斯蘭教教法的權威解釋官），成為車臣宗教界最高領袖。

而卡迪羅夫原是一名業餘拳擊運動員，從小就深得父親鐘愛。從20歲開始，他跟隨父親進入政治舞台，並對父親有一種特別的感情，既害怕又崇敬。父親在場的時候，他從來不主動說話，只有父親問他問題時才回答。

1999年8月，車臣反恐行動開始後，卡迪羅夫父子改變原有立場，轉而支持俄軍在車臣的軍事行動，與車臣分裂主義領袖杜達耶夫決裂。半年後，老卡迪羅夫被俄總統普丁任命為車臣臨時政府行政長官，得到俄中央政府的強力支持。

這也讓車臣非法武裝多次企圖暗殺老卡迪羅夫和家人，卡迪羅夫一家就此開始了一段充滿血腥的動蕩生活。2003年10月5日，老卡迪羅夫在大選中獲勝，當選車臣共和國首位總統，卡迪羅夫開始掌握兵權，擔任過總統安全局局長、車臣共和國內務部部長助理、車臣共和國國務委員會成員。

2004年5月9日，在當天車臣首府格羅茲尼舉行的勝利日閱兵式上，老卡迪羅夫在恐怖分子策劃的爆炸事件中身亡。父親死後，卡迪羅夫很快振作起來，在俄時任總統普丁的支持下，出任為其專設的車臣共和國第一副總理之職，繼續掌管車臣安全機關，對負隅頑抗的反對派窮追猛打。

有分析人士指出，年輕的卡迪羅夫做第一副總理，既是普丁對卡迪羅夫家族的褒獎，也表明他很有可能將子承父業，成為車臣共和國新總統。到了2007年，步入而立之年的卡迪羅夫就任車臣總統，成為俄最年輕的地方領導人。

普丁當時給予了卡迪羅夫很高的評價，「作為車臣政府的副總理和總理，卡迪羅夫為恢復車臣社會和經濟生活方面做了許多工作，從各項工作指標來看，車臣都取得了重要和明顯的進步。」

卡迪羅夫是公認的最親克里姆林宮的車臣政治家，始終與俄中央政府保持高度一致。對於一手提拔他的普丁，卡迪羅夫忠心耿耿。在卡迪羅夫提議下，車臣首府格羅茲尼的一條大街以普丁名字命名。在命名大會上，卡迪羅夫甚至表示，「我作為車臣人和穆斯林聲明，如果需要，我準備為普丁而死。由於這位人物，我們迎來了車臣一片和平與安寧景象的今天。」

在戰場驍勇善戰的卡迪羅夫，在生活中也是一副狂放不羈的鐵漢模樣，他喜歡個性凶猛的動物。熟悉卡迪羅夫的人，把他在古傑爾梅斯的一所宅邸稱作「拉姆贊體育俱樂部」。

那裡是卡迪羅夫的「個人動物園」，養著虎、鹿、鴕鳥、狼、熊、高加索山羊等稀有動物，他還時不時地帶牠們出門散步。他第一個兒子出生時，朋友送給他一只獅子作為禮物。早年間，他還曾經養過一只狼和一只熊。

他的暴脾氣和任性也是出了名的，一言不合就當眾發飆甚至大打出手。一次，他在現場觀看足球比賽，因為對裁判其中的一個判罰不爽，直接用球場擴音設備大喊：「裁判被人收買，是個笨蛋！」

他也時常因張揚的個性、不羈的言行舉止引發爭議。俄羅斯塔斯社曾在2017年7月報導，卡迪羅夫在提到美國時說「美國正採取反對俄羅斯及俄領導人的政策」，他還表示，「即使俄羅斯政府被完全摧毀，我們的核彈也能自動發射，屆時整個世界都將跪下。」

此外，在川普執政期間，美國方面曾對卡迪羅夫及其家人進行制裁，拒絕給他們發放去美簽證。為此，卡迪羅夫特意在社交媒體上發布了自己手持兩把衝鋒槍的照片，意在向美國國務卿蓬佩奧「示威」，並對其喊話「我反恐有功，應該獲得諾貝爾獎」。

俄《共青團真理報》曾這樣評價卡迪羅夫，「他在車臣暢行無阻，他的話對車臣人來說就是法律。他能夠控制局勢，這使他成為克里姆林宮最可預見的盟友。」不過，也有一些俄羅斯民眾對卡迪羅夫的強悍不以為然，覺得他手上沾了太多的鮮血。