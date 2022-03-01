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烏克蘭全國警報狂響　俄宣布調動遠東部隊：朝歐洲移動準備軍演

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭全國多地1日傳出警報聲響。衛報引述國際文傳電訊社（Interfax）報導，根據俄羅斯東部軍區的1日說法，駐守在俄羅斯遠東地區的俄軍，正朝靠近歐洲的地方進行軍演。

▲▼烏克蘭安托諾夫機場以東，可以見到俄軍車隊裝甲托車的南端。（圖／路透社）

▲衛星影像顯示，俄軍車隊綿延64公里。（圖／路透社）

該區指揮官表示，這支部隊將前往俄羅斯歐亞交界處的阿斯特拉罕省（Astrakhan），針對軍事單位遠程移動及其他任務進行訓練。但衛報報導並未提及這支俄軍部隊的確切人數。

俄羅斯入侵烏克蘭進入第6天。依據最新衛星影像，俄軍的車隊開始在基輔西北方的伊萬基夫（Ivankiv）集結，由裝甲車、戰車、牽引火砲、油料運補與後勤補給車隊組成，車隊綿延至少40英里（64公里）。

另據BBC報導，烏克蘭1日上午全國多地均傳出防空警報，除了首都基輔，西部城市捷爾諾波爾（Ternopil）、文尼察（Vinnytsia）、羅夫諾（Rivne）也傳出警報聲，中部城市切爾卡瑟（Cherkasy）、克洛佩夫尼茨基（Kropyvnytskyi）也是。

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