微波爐也有節能標章！富及第領先業界獲證　CP值爆表讓KOL盛讚：「懶人救星」

▲富及第微波爐登錄就送下午茶的活動。（圖／翻攝自富及第官網）

消費中心／綜合報導

環顧家中，有什麼樣電器是你沒有也活得下去但是有了之後人生更光明的呢？民以食為天，無論是自己住或是跟家人住，總有忙碌到沒時間準備三餐的日子，這時候能用最短時間吃到熱騰騰的食物，就堪比天堂！有網友在PTT上為此特別發文盛讚「微波爐」，他表示自己買了一堆冷凍食品回家，有時候忙到沒時間吃飯，或是半夜肚子餓的時候，只要幾分鐘就有熱騰騰的美味食物可以享用，連牛肉麵都可以在五分鐘之內變出來，將微波爐視為「近代最偉大的發明」。但你知道嗎？現在連微波爐也有節能標章了！美國知名家電品牌富及第（美第公司Relon）就表示，品牌旗下微波爐已領先業界獲取節能標章。

▲富及第20L美型微波爐，為首全台首批通過節能標章認證之產品，25L燒烤微波爐亦通過測試，預計於12月送件取證

根據經濟部能源局資料指出，微波爐節能標章能源效率基準與標示辦法於110年9月24日公告修正，而節能標章獲證產品資訊欄內，微波爐僅有「美第（Relon）」獲證，富及第也為微波爐整理出了挑選指南，除了外觀、款式、功率、容量之外，最重要的還還是功能與操作便利度，無論是平台式或是轉盤式，又或者帶燒烤功能，多樣選擇可以滿足不同家庭的需求，尤其科技日新月異，現在的微波爐已經不只有「解凍或加熱食物」的功能，甚至可以輕輕鬆鬆就端出一整桌料理，連料理苦手都不再焦慮，也難怪會被網友譽為「近代最偉大的發明」。

▲范范讚賞富及第25L微波爐微波燒烤二合一，一台多用超省空間。（圖／翻攝自范范愛分享）

經常在部落格上分享親子手作料理的范范，就表示從海鮮菜色焗烤鮮蝦到湯品枸杞虱目魚肚湯，以及甜點酥皮湯圓、蝴蝶酥，一台多用讓她準備一家人吃的料理加倍便利又省空間。對於黑色款富及第20L美型微波爐，簡約質感的銀色旋鈕讓廚房變得時尚美觀。看見范范分享的富及第25L微電腦微波爐與料理成品合影照，不少網友表示口水直流，跪求更多食譜！

▲自認廚藝不佳的依碟，表示有了富及第25L微電腦微波爐，星級料理再也難不倒她。（圖／翻攝自依諜的秘密基地）

在乎美美形象的依碟，也發文大讚富及第25L微電腦微波爐：「像我這種平時喜歡料理但廚藝不佳的人，都能瞬間變的這麼厲害」中肯分享優雅下廚的小撇步。照片中可以看見依諜一次挑戰10道料理，從鹹食到甜點蛋塔的食譜都仔細列出，推薦網友們一起入坑化身手藝精湛的美女廚娘。

▲育有一兒的米寶麻，使用富及第20L美型微波爐，自製人氣點心棉花糖牛軋餅，安心讓小朋友品嚐。（圖／翻攝自米寶麻幸福滿載）

粉絲團上滿滿兒子照片的米寶麻，最在乎給家人最好的！時尚外型加上節能標章，平實價格卻能享有低油煙健康料理，成為米寶麻力薦入手的原因。在分享的照片中可以看見，米寶吃著媽媽親手自製的棉花糖牛軋餅，簡單做法復刻人氣零食，小朋友吃得開心，媽媽也能超放心！

動手做料理並不難，善用富及第美型微波爐和微電腦微波爐，食物放進去「叮」一聲，十分鐘上滿一桌菜不是問題，選擇具有節能標章的微波爐也能讓人用得更安心。

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微波爐選購知識文►https://relon.cc/zdUnN/ETtoday12

微波爐使用知識文►https://relon.cc/yx2pC/ETtoday12

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