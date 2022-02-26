全台終於出太陽！228連假「基隆人沒被遺棄」　當地人嗨曝絕美景色

▲太陽露臉，民眾終於可以曬棉被了。（圖／翻攝臉書）



網搜小組／劉維榛報導

太陽公公終於上班了！面對雨神狂炸，基隆人可說是最大苦主，還創下10年來最多雨日，就連昨（25）日還是陰雨綿綿，所幸228連假第一天太陽公公開工了，讓當地人驚呼，是今年來看過最大的陽光灑落，「太陽公公沒有遺棄基隆！」

氣象局數據顯示，元旦至2月21日長達52天，基隆僅有1月14日沒下雨，讓當地人一片瘋掉大喊，「真的很久沒看到太陽」，除濕機24小時沒有關過，每天起床伴隨而來的都是雨聲，心情極度差，「已經開始計畫搬去南部生活了，基隆人怎麼可以忍受這種天氣啊」。

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事實上，近年來1、2月基隆累積雨日分別是2021年29天、2020年27天、2019年42天、2018年42天、2017年33天、2016年42天、2015年29天、2014年24天、2013年43天、2012年51天，因此今年是基隆自2012年、10年來最多雨日。

▲基隆人看到太陽超嗨。（圖／翻攝臉書）



而久違的太陽公公終於在228連假首日露面，不少基隆人趕緊拍下「陽光奇蹟」，可見太陽緩緩升起，熟悉的橘黃色晨光在天上揮灑一片，讓人提振愉悅心情「睽違已久的太陽公公、終於到基隆上班了」、「早安基隆～太陽公公終於記得來基隆上班了」、「今年第一次看到這麼大的陽光，太陽公公沒有遺棄基隆」。

至於228三天連假部分，氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日至下週二（1日）各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；天氣舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨易有「輻射霧」出現，注意行車安全。下週(27)日東北風雖略增強，但強度微弱，僅北海岸雲量略增，其他各地沒有變化。今日各地氣溫：北部12至24度，中部13至26度，南部13至27度，東部12至26度。

不過到了下週三（2日）有另一小股東北風，冷空氣很弱，迎風面大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，氣溫稍降；下週四、五(3、4日)東北風減弱，北台灣天氣好轉，氣溫回升；下週三至週五，其他各地持續為晴朗穩定，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣；西半部清晨易有「輻射霧」發生，注意行車安全。

▼天氣放晴，民眾出門賞花去。（圖／記者李宜秦攝）

