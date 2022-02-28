王毅：台灣問題是上海公報核心，一中原則是中美關係基石

▲大陸國務委員、外交部長王毅。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務委員兼外交部長王毅出席「上海公報」發表50週年紀念大會，他表示，台灣問題是「上海公報」的核心，一個中國原則是中美關係的基石，「『上海公報』強調，各國不論社會制度如何，都要恪守尊重各國主權和領土完整、不侵犯別國、不干涉別國內政、平等互利、和平共處原則。這充分體現了聯合國憲章的宗旨原則，過去管用，現在適用，今後更要用。」

▲中美兩國於1972年2月27日簽署「上海公報」。（圖／翻攝百度百科）

王毅指出，「上海公報」保留雙方持有的不同意見，因此使兩國達成的共識更具意義，這一外交史上的首創，也為不同制度國家建立和發展關係提供了有益借鑒，「兩國老一輩領導人認識到，中美雖有分歧，但都沒有改變對方的意圖，都樂見兩國並行不悖發展，基於共同利益開展合作，這是上海公報體現的重要精神，50年後的今天依然有效。」

王毅提到，中美關係目前正面臨建交以來少有的嚴峻挑戰，也引起了國際社會對世界重陷分裂的嚴重擔憂，「出現這一局面，很重要的原因就是上海公報確立的原則和精神沒有得到切實的遵守；我們敦促美方重拾理性務實的對華政策，同中方一道，將兩國元首的共識以及拜登總統作出的表態落到實處，推動中美關係早日重回正軌。」

王毅認為，我們要堅持一中原則，夯實中美關係政治基礎，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，中英美三國首腦1943年發表《開羅宣言》，明確規定把日本竊取的中國領土，包括台灣、澎湖列島歸還中國；旨在結束二戰的《波茨坦公告》重申，《開羅宣言》的條款必將實施，「這些都明白無誤地表明，國際社會對中國擁有台灣的領土主權不存在任何爭議，台灣也依法回歸了祖國的懷抱。」

王毅表示，然而，中美建交後不久，美方出台了所謂「與台灣關係法」，之後又內部提出所謂「對台六項保證」，「這兩個東西都是美國單方面炮製的，違背了美方在中美三個聯合公報中所做的承諾，違反了聯大2758號決議確立並為國際社會普遍遵守的一個中國原則，因此從一開始就是非法和無效的。」

王毅強調，回顧這段歷史，台灣問題的事實清清楚楚，一個中國的經緯明明白白，「歷史不容篡改，是非不能歪曲。美方應該回歸一個中國原則的本源本義，恪守對中國作出的政治承諾，承擔應當履行的國際義務，停止虛化掏空一個中國原則，停止縱容支持台獨行徑，停止策劃以台制華的圖謀，停止任何干涉中國內政的言行，這樣才能真正維護台海和平穩定，維護中美關係大局。」

