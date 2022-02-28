偷蘇花隧道電纜觸動警報！衝撞柵欄落跑　警南北夾擊逮5男1女

▲竊嫌飆車衝撞柵欄逃竄。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一夥專門盜竊工程電纜線男女6人組27日上午在蘇花改仁水隧道消防疏散安全通道內行竊時觸動警報，花蓮警方迅即前往圍捕與竊嫌等在蘇花公路上高速追逐，竊嫌甚至衝撞柵欄拒捕，但警方最後仍以優勢警力攔截逮捕4車6人，全部移送花蓮地檢署偵辦。

▲警方於隧道口攔截，竊嫌拒攔查飆車逃離。

新城警方表示，27日8時23分接獲蘇花改行控中心通報，秀林鄉仁水隧道南端口發現有人在竊取電纜線，新城分局員警隨後在大清水處發現1台涉案車輛南下並拒檢逃逸往花蓮方向行駛，立即通知線上警力前往支援攔查，經攔獲2名涉案男子及大批電纜線。

▲警方於隧道內追捕竊嫌。

另於上午9時20分時和仁交通分隊在台9線134.7K觀音隧道處，攔獲北上涉案小貨車計1男1女；另蘇澳分局南澳、澳花等2所協助攔查，蘇澳分局員警在漢本車站前以防災柵欄設置攔檢點，該車行經該路段攔檢不停衝撞柵欄並繼續往南行駛導致柵欄損壞，因該車衝撞攔檢點柵欄後車輛受損，停於台9丁線49.7公里處路旁，副駕駛一名男子下車往漢本海岸方向逃逸，蘇澳分局員警立即先將車上2名男子逮捕，最後新城分局員警則在台九線錦文隧道尋獲涉案自小客車；合計查獲4車6人。

▲警方於做案貨車起出約500米遭盜竊電纜線。

新城警分局指出，該竊盜集團以大型工程為目標，由於竊嫌竊取國家交通重要安全設施電纜，長度約500多公尺，價格很高市價近12萬元且對公共安全將造成重大危害。花蓮縣警察局長戴崇贒第一時間也趕到現場關心本案並鼓勵偵辦的專案人員。

新城警分局表示，該竊盜集團以大型工程為目標進行行竊，且蘇花改屬於重大交通工程，為維護用路人安全，警方將擴大偵辦向上溯源。