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體重下降視力模糊恐罹糖尿病　南投縣衛生局籲多利用成人健檢

▲醫師提醒視力模糊、體重下降可能是糖尿病徵兆。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣衛生局提醒視力模糊、體重下降可能是糖尿病徵兆，應多利用政府補助健檢（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

50歲王姓男子過去覺得自己不需要健康檢查，但近期發現身體容易疲倦、視力模糊、體重下降、頻尿等問題，造成生活上的困擾，就醫後確診罹患糖尿病；他不禁跟衛生所護理人員感嘆道，要是早10年發現糖尿病徵兆，或許就能避免罹病。

南投縣衛生局陳南松局長表示，根據國健署110年南投縣成人健檢篩檢率資料顯示，符合篩檢對象男性篩檢率為26.48%，女性篩檢率為35.38%，女性篩檢率遠高於男性。

陳南松建議，民眾應多利用政府免費補助的成人預防保健服務：具健保身份年滿40至64歲民眾，可每3年補助成人健檢1次；65歲以上民眾、55歲以上原住民及罹患小兒麻痺且年齡在35歲以上者，則每年均可補助1次；另45至79歲民眾及40至79歲原住民，可加碼接受終身1次的B、C肝炎篩檢。

陳南松呼籲，尚未接受健康檢查過的南投縣民一定要多加利用，不要忽略自身的健康權益，藉由定期健康檢查將可達到早期預防慢性疾病，早期介入治療控制，降低疾病發生率及延緩疾病合併症的目的。

衛生局指出，符合篩檢資格的民眾請至提供成人預防保險服務之醫療機構及縣內13鄉鎮市衛生所篩檢，或就近參與衛生局今年度辦理的50場次社區整合性健康篩檢，相關訊息及場次可洽當地衛生所，或至南投縣政府衛生局網站查詢，網址：http://www.ntshb.gov.tw/，查詢路徑：登入首頁/專題網站/整合性健康篩檢。

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